Pacto entre PP y Vox en Aragón: los de Abascal entrarán en el Gobierno de Azcón

PP y Vox están finiquitando su acuerdo de Gobierno en Aragón. Jorge Azcón "es muy posible" que sea investido Presidente de la región la próxima semana.

"El acuerdo está muy próximo", con estas palabras una persona muy cercana a las negociaciones entre PP y Vox en Aragón confirma a ESdiario la proximidad de la investidura del popular Jorge Azcón como Presidente del Gobierno de Aragón.

Y los de Santiago Abascal entrará en el Gobierno de la región. "Es su condición sine que non", aseguran a este periódico fuentes del PP de Aragón. No había otra alternativa. O Vox entra en el Gobierno de Aragón o no facilitarán la investidura de Azcón con su, al menos, necesaria abstención. Además de Vox, tal y como avanzamos en este periódico, a Jorge Azcón le hará falta el apoyo del único diputado del Partido Aragonés (PAR) al contar el PP con 28 de los 67 diputados de la cámara regional. Y el PAR acepta este acuerdo a tres bandas.

Consecuentemente, con este acuerdo entre los de Feijóo y los de Abascal "es muy posible", afirman a ESdiario, que el líder del PP de Aragón sea investido Presidente de la autonomía la próxima semana.

Aún faltan detalles por acordar

Tal y como ha trascendido, el acuerdo definitivo se podría dar a conocer en las próximas horas. Aunque todavía "quedan flecos" por atar, reconoce el PP de Aragón.

Y, aunque los detalles del acuerdo todavía no han sido desvelados, Vox exige una vicepresidencia y hasta tres consejerías en el Ejecutivo autonómico. Por tanto, todo parece indicar que los de Abascal lo han conseguido. Al menos la vicepresidencia en la que tanto insistían y, mínimo, según otras fuentes populares consultadas por este periódico, dos consejerías.

Las negociaciones con Vox, cabe destacar, las ha mantenido directamente el líder del PP de Aragón y futuro presidente del Gobierno regional, Jorge Azcón.