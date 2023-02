Los graves insultos de un alcalde del PP a Montero podrían costarle el puesto

José María Saiz, alcalde popular de Villar de Cañas, en Cuenca, ha insultado de manera desproporcionada a la ministra de Igualdad y el PP al completo lo condena: "No todo vale en política".

En las últimas horas, el Partido Popular ha decidido abrir un expediente informativo, que podría acabar en expulsión, a José María Saiz, alcalde de Villar de Cañas, en Cuenca, que durante una entrevista ha cruzado los límites y ha insultado gravemente a Irene Montero: "Tiene la boca llena de llagas de chupársela al coletas".

Ha sido durante una entrevista con Javier Negre en EDATV. El edil conquense estaba junto al periodista en un taller y Negre ha señalado las manos del alcalde comentando "esto son las manos de un alcalde trabajador y currante", para después preguntarle: "¿Crees que Irene Montero tiene las manos así?".

Ahí ha sido cuando ha llegado la respuesta, totalmente fuera de lugar y más que reprochable, de Saiz: "Sí...Irene Montero tiene la boca llena de llagas de chupársela al coletas. Todos los padres cuando somos jóvenes nos dicen: 'hijo, hinca los codos para estudiar'; esa hincó las rodillas y fíjate, ministra".

Los graves insultos de un alcalde del PP a Irene Montero que le podrían costar el puesto



Leer más: https://t.co/CwNKkGq6pH pic.twitter.com/LpFGnZVz2W — ESdiario (@ESdiario_com) February 10, 2023

Lejos de mostrar arrepentimiento, el alcalde continúa como si nada. Hay que destacar que en la entrevista se especifica que la única condición por parte del alcalde para realizarla es que luego no cortasen nada: "Luego viene Antena 3, me tienen aquí una hora y luego no salimos en la tele. Cuando llegamos allí pasan los filtros y cuando dices algo que no les gusta no te sacan".

Feijóo: "Vamos a actuar de inmediato"

Sin duda este ataque es inaceptable y por ello el Partido Popular va a tomar cartas en el asunto. ASí lo ha expresado el máximo dirigente popular, Alberto Núñez Feijóo, que inmediatamente ha condenado los insultos: "Hay centenares de razones para censurar la trayectoria de Irene Montero como ministra, pero no todo vale en política".

Además, en un momento político tan delicado como el que estamos pasando pero sobre todo, porque no se puede atacar a la dignidad de una mujer de esta manera. Así lo ha expresado el presidente del PP vía twitter.

Hay centenares de razones para censurar la trayectoria de Irene Montero como ministra, pero no todo vale en política.



NO aceptaré ningún ataque a la dignidad de una mujer bajo las siglas del PP.



Actuaremos de inmediato. pic.twitter.com/m3Gx2o5WhH — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 9, 2023

Mientras tanto, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su "máximo rechazo" ante este comportamiento y en declaraciones y ha afirmado que esta actitud "no tiene cabida en el PP": "Ni representa nuestra forma de ser ni de hacer política. Montero está haciendo mucho daño a España, pero seguiremos denunciando sus acciones dentro del respeto y la democracia".

Mi máximo rechazo ante este comportamiento y declaraciones. Esta actitud no tiene cabida en el @PP_CLM, ni representa nuestra forma de ser ni de hacer política. Montero está haciendo mucho daño a España, pero seguiremos denunciando sus acciones dentro del respeto y la democracia. https://t.co/5JC0nlvTUs — Paco Núñez (@paconunez_) February 9, 2023

Montero agradece la reacción de Feijóo

Por su parte, la principal afectada, Irene Montero, ha agradecido la reacción del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque ha señalado que "ya es algo habitual" que haya cargos del PP "creando odio y violencia política de lo más asquerosa".

Ya es habitual que haya cargos públicos del PP creando odio y violencia política de lo más asquerosa. Reconozco el “no todo vale” de Feijóo, pero mientras sus portavoces repitan cada día que soy/somos “la mujer de”, muchos lo repetirán de formas más agresivas, como esta. Basta ya — Irene Montero (@IreneMontero) February 9, 2023

Disculpas de José María Saiz

El principal protagonista, José María Saiz, ha pedido disculpas a las personas que se hayan podido sentir ofendidas y, en especial, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por las palabras que ha pronunciado. En un comunicado en el Facebook del Ayuntamiento de esta localidad conquense, el alcalde ha matizado que debería haber criticado su "nefasta gestión política sin menoscabar su dignidad personal".