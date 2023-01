El PP avisa a Vox de que el "teatrillo" de la moción de censura es un error

El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, recrimina a Vox registrar una moción de censura contra Pedro Sánchez, "porque solo beneficia a la izquierda"

El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, considera que Vox ha cometido dos "errores" estas últimas semanas, citando su propuesta de registrar una moción de censura contra Pedro Sánchez que va a proporcionar una "victoria parlamentaria" al presidente del Gobierno y su decisión de votar en contra de los Presupuestos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En julio presentamos un plan de apoyo a las familias y a las pymes, pero, lamentablemente, el Gobierno no nos hizo caso y nos insultó.



Ahora copian algunas medidas, pero son insuficientes.



🎙️ Entrevista a @Mtelladof en @europapress https://t.co/TJSGIbEZAr pic.twitter.com/QvbfxzaaEA — Partido Popular (@ppopular) January 6, 2023

"Creo honestamente que Vox se ha equivocado emitiendo ese voto en contra de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid porque con esa actitud lo que ha hecho es beneficiar a la izquierda y beneficiar a la izquierda radical de la Comunidad de Madrid", ha declarado Tellado.

Moción imposible

En cuanto a la moción de censura, el responsable de Organización del PP ha criticado que se presente cuando "no tiene ninguna posibilidad aritmética de prosperar" y que lo que va a hacer es "reforzar" a Pedro Sánchez con una "victoria parlamentaria" que puede interpretarse como que se "legitima la acción del presidente del Gobierno".

Por eso, ha insistido en que presentar una moción de censura que no tiene posibilidades de salir adelante "no es una buena decisión" sino "un error". "Y después de que la moción de censura no prospere veremos a un Pedro Sánchez henchido y satisfecho de superarla. Y nosotros desde luego lo que queremos es echar a Pedro Sánchez, pero echarlo de verdad y no hacer un teatrillo un día en el Congreso de los Diputados", ha enfatizado.

Elecciones "cuanto antes" para que los españoles puedan pronunciarse, porque "Pedro Sánchez es un fraude político en España

Tellado ha señalado que hay que echar a Sánchez "votando todo el mundo" en las urnas y ha recalcado que por eso su partido ha reclamado elecciones "cuanto antes" para que los españoles puedan pronunciarse porque "Pedro Sánchez es un fraude político en España".

El dirigente del PP ha subrayado que Sánchez se presentó a los comicios en 2019 "diciendo que haría una cosa y finalmente ha hecho la contraria y eso ha sucedido en todas las promesas electorales del que hoy es presidente del Gobierno".

Presidente ilegítimo

El responsable de Organización del PP ha recalcado que Pedro Sánchez es un "presidente ilegítimo", subrayando que la "hoja de servicios" del jefe del Ejecutivo es "tremenda" después de haber incumplido todas sus promesas.

Así, ha recordado que Sánchez dijo que "no iría de la mano" de Bildu ni de ERC y "al final se ha entregado a ellos" y ha censurado que también haya "acercado a presos etarras a las cárceles vascas a cambio de votos"; haya "echado a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra porque se lo ha exigido Bildu"; o "haya otorgado indultos a los políticos catalanes que participaron en el procés contra la voluntad del Tribunal Supremo".

"Estamos ante un presidente del Gobierno que ha derogado el delito de sedición de nuestro Código Penal porque se lo exigían aquellos que lo habían incumplido durante el procés; estamos ante un presidente del Gobierno que ha reducido las penas por malversación porque los políticos condenados por malversación así se lo exigían para seguir manteniéndole su apoyo", ha manifestado.

Impuestos

El responsable de Organización del PP ha señalado que el Gobierno está "jugando con el dolor y la necesidad de la gente" y le ha recriminado que "primero" quite dinero del "bolsillo" manteniendo "los impuestos más altos de la historia de España" y ahora "se lo quiera dar solo a algunos en cheques electorales o minicheques".

"Primero te mete la mano en el bolsillo subiendo los impuestos y con lo que te ha quitado, te da una pequeña parte en forma de cheques electorales para comprar voluntades. Eso no es un mandatario serio en una democracia moderna y madura como la nuestra", ha afirmado, para advertir a Pedro Sánchez que los españoles "son mucho más inteligentes de lo que él piensa".