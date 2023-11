Israel estalla contra Sánchez: "No ha abierto un libro de historia"

La vicealcaldesa de Jerusalén deja sin argumentos a los defensores de la actuación del presidente del Gobierno en su visita a Oriente Próximo: "si está sacando gente de prisión"

Las palabras que pronunció Pedro Sánchez durante su polémica visita de la semana pasada a Israel continúan levantando una polvareda más que importante. El Partido Popular ya expresó en un comunicado su rechazo al discurso que realizó el presidente del Gobierno, y presidente de turno de la Unión Europea, y la reacción israelí no se hizo esperar con el correspondiente llamado a consultas de la embajadora española en Israel.

Lo mal que sentaron sus palabras en el país hebreo ha sido puesto de manifiesto de manera firme por la vicealcaldesa de Jerusalén, la gibraltareña Fleur Hassan-Nahoum, que ha sido entrevistada en la mañana de este lunes por Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, en Antena 3.

"No sé para qué vino Pedro Sánchez a Israel. ¿Para decirnos a nosotros las leyes de guerra cuando somos los que más las respetamos en este territorio?", han sido las primeras palabras de la política israelí, que ironizó con la siguiente frase: "Se portó tan bien que hasta Hamás le dio las gracias. Con eso te digo todo".

Menudo repaso que da @FleurHassanN pic.twitter.com/UahxG2JawT — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) November 27, 2023

"El problema es que nadie se entera de la realidad que vivimos aquí", argumentaba la vicealcaldesa de Jerusalén cuando respondía al interés de Susanna Griso sobre lo que más había indignado al pueblo israelí de las palabras del presidente de Gobierno en Oriente Próximo.

"Son mentira las palabras de Pedro Sánchez"

"Pedro Sánchez no puede dar lecciones a Israel porque saca a los radicales de la prisión. Demuestra que no ha abierto un libro de historia", señalaba Fleur Hassan-Nahoum. "Uy, mira qué inteligente este hombre diciendo que necesitamos la paz'. No lo sabíamos, nos dijo algo que no sabíamos", regresaba con ironía la entrevistada.

Según la política gibraltareña, "es mentira" la acusación de Pedro Sánchez de que el ejército israelí esté matando niños indiscriminadamente. "Cada vez que nosotros lanzamos un misil, tenemos un departamento legal que marca que cada misil tiene que pasar unos criterios, cuál es la amenaza, cuántos niños hay... Encontramos un centro de terror bajo un hospital y nosotros fuimos los que evacuamos a los inocentes. Se vieron inocentes andando del norte al sur balo la protección de tanques de Israel, mientras que Hamás tiroteaba a la población", aseguró la vicealcaldesa de Jerusalén en su intervención en el programa de Susanna Griso en Antena 3.