"En estado crítico pero consciente" el cuarto español tiroteado en Afganistán

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado esta mañana que el español herido en el ataque del 17 de mayo en la provincia afgana de Bamiyán, que costó la vida a otros tres ciudadanos españoles, se encuentra en estado "crítico pero consciente" tras ser operado en la capital, Kabul.

Albares ha confirmado, en declaraciones a Catalunya Radio, que el ataque ha dejado tres españoles fallecidos, uno herido y dos ilesos, y ha anunciado el comienzo del procedimiento de repatriación con la colaboración de la delegación de la Unión Europea en el país centroasiático.

Albares, citando a uno de los supervivientes, ha explicado que el ataque fue efectuado por al menos un individuo armado que "apareció de un callejón, disparando" contra los presentes en un mercado de la provincia, una zona muy castigada por la insurgencia talibán antes de llegar al poder en el país, como demuestra la destrucción de los históricos budas de la región.

El ministro de Exteriores no ha querido especular sobre las circunstancias exactas del incidente, que hasta ahora no se ha atribuido ningún grupo, pero asumió que esta clase de incidentes "se orientan a ciudadanos europeos".

details an event in Bamyan Province:



Unfortunately This evening in the Bamyan city, there was a shooting against the public, in which three foreigners including one Afghan were killed and four foreigners including three Afghans were injured.

1/3