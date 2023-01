El PSOE hace oídos sordos sobre el caso Azud: "Hay que ser prudentes"

Pese a que nuevas informaciones apuntan al presidente valenciano Ximo Puig, la portavoz socialista, Pilar Alegría, ha echado balones fuera alegando que aún no hay fallo judicial al respecto

El caso Azud en la Comunidad Valenciana puede dar un giro más que importante con las últimas novedades. Según publica El Mundo, la Guardia Civil ha encontrado anotaciones en las que se puede leer "X.Puig" en la agenda del tesorero del PSOE valenciano.

Hay que recordar que Azud hace referencia a una presa que desvía parte o todo el caudal de un río de su curso natural. Es por ello que da nombre a este caso en el que se investigan las posibles desviaciones de dinero de varios ayuntamientos valencianos. Empezó con Rita Barberá, pero después la trama se extendió al PSOE valenciano y ahora puede suponer un punto de inflexión importante al aparecer el nombre del actual presidente.

Ante estas informaciones, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha apelado a la "prudencia" para no pronunciarse sobre este caso hasta que no se conozca el fallo judicial, aunque ha asegurado que serán "implacables" ante cualquier caso o cuestión de corrupción que afecte al partido.

"Sobre el caso Azud, como saben no hay ningún fallo judicial al respecto. Creo que hay que ser prudentes a la hora de emitir cualquier opinión sobre un asunto que no se conoce todavía ningún fallo judicial. Ahora, no voy a generar la mínima duda de la contundencia con la que este partido ha manifestado siempre frente a cualquier caso o cuestión de corrupción en la que seremos implacables", han sido las palabras de la portavoz socialista ante las preguntas de los periodista.

El PP insta a Puig a dar explicaciones

El director de campaña del PP en la Comunidad Valenciana, Miguel Barrachina, ha pedido al presidente de la Generalitat que "deje de poner tierra de por medio y que dé la cara". Le exige que de las "explicaciones oportunas en el caso Azud en el que según vamos conociendo se le implica directamente", ha expresado.

Así, el diputado popular ha asegurado que "no dar explicaciones y esconderse solo demuestra una gran cobardía de Puig que está más preocupado por tapar sus vergüenzas que por gestionar las necesidades de los valencianos".

El caso Azud es el caso de Ximo Puig.



No solo esto, Barrachina también ha afirmado que la sombra de la sospecha es cada vez más firme sobre Puig: "Si el President no tuviera nada que esconder ya habría dado explicaciones, pero ha dejado pasar el tiempo y los indicios sobre la actuación de su partido y en los que se le implica directamente en los papeles, ya son demasiado graves".