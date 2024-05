Yolanda Diaz e Irene Montero, unidas por el bulo de falsas agresiones homófobas

Tanto la líder de Sumar como la candidata de Podemos, archienemigas ahora, usan una falsa noticia de una paliza a un gay en Valencia para vincularlo “a la derecha” y salen escaldadas

Las mentiras tienen las patas muy cortas, dice el refranero. Pero algunos se empeñan en repetirlas a ver si suena la flauta. Es lo que han hecho la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y la ex ministra de Igualdad y candidata de Podemos a las europeas, Irene Montero, que serán ahora enemigas en el terreno político pero sin embargo un calco en su estrategia: usar una falsa agresión homófoba para intentar vincularla “a la derecha” y meter miedo.

Da igual que en el vídeo se vea perfectamente que no es una agresión a un gay sino una pelea entre magrebíes o que esto haya sido desmentido por los testigos, la Policía y varios medios comunicación como ESdiario. Tanto Yolanda Díaz como Irene Montero lanzan su bulo, apoyados en una noticia tergiversada de un medio afín, y circula la falsa agresión homófoba. Eso sí, quedando luego ellas en evidencia, porque la gente es más lista de lo que creen y no se la cuelan.

Así, la líder de Sumar indicaba sobre la falsa agresión homófoba en la Cruz Cubierta de Valencia que “no debemos consentir que la violencia campe a sus anchas en nuestro país y coarte la libertad de nuestra juventud. Es inaceptable la complicidad con los discursos de odio. Recordamos a Samuel y lucharemos para que a nadie más le den una paliza o incluso maten por ser quien es”, usando además el caso de la muerte de Samuel Luiz que no fue considerado delito de odio. Pero a Yolanda Díaz la verdad le da igual.

Irene Montero, por su parte, afirmaba que sobre la falsa agresión homófoba que “basta de LGTBIfobia. Mi cariño para el chico que ha sufrido esta agresión. Por favor, que nadie mire para otro lado ni ante agresiones ni ante discursos que ridiculizan o violentan a las personas LGTBI. No es libertad, es odio. ¡Todo el mundo tiene derecho a ser quien es!”. Por cierto, la ex ministra comparte un tuit con el vídeo, debería haberse fijado un poco antes.

Esta estrategia se les ha vuelto a Yolanda Díaz e Irene Montero como un boomerang, y les han llegado miles de contestaciones indicando que “peso si son magrebíes, la gente por cierto a la que les decís bienvenidos”. Otros ironizaban con el clásico “como ves es una agresión de gente que no come jamón” y otro apuntaba con el relato verdadero de los hechos: “imagina que eres islámico, te dan una paliza porque has molestado a unas chicas y al día siguiente tienes a toda España llamándote gay”. Porque efectivamente la discusión la desató el acoso a unas chicas, nada homosexual.