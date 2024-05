Patxi López no levanta cabeza: el PSOE recibe dos revolcones en las votaciones

Enfocados únicamente en sacar adelante la Ley de Amnistía, los socialistas llevan perdidas diez votaciones en el Congreso de los Diputados desde que se certificó la investidura de Sánchez.

El PSOE ya se ha quitado el gran peso de encima de este comienzo de legislatura, la Ley de Amnistía, pero se ha despreocupado en gran manera del resto de las iniciativas hasta el punto de que no han salido adelante. Y el principal culpable de ello no es otro que el portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, responsable último de la comunicación con el resto de los partidos que ocupan los escaños en la Cámara Baja.

Sin ir más lejos, este jueves ha vuelto a suceder con algunas de las medidas propugnadas por Sumar y que se han quedado completamente diluidas dentro de la vorágine que ha supuesto la aprobación de una ley, la de Amnistía, que los gobiernos autonómicos del PP ya han anunciado que recurrirán.

La iniciativa de Sumar, no olvidemos, miembro del gobierno de coalición, proponía proporcionar más información económica a los sindicatos a la hora de negociar convenios colectivos. Los votos favorables de PSOE y Sumar, unidos a los de ERC, Bildu y Podemos, no han podido doblegar el 'no' de PP y Vox, ya que el PNV y Junts han preferido abstenerse.

Otro ejemplo ha llegado, también este mismo jueves, cuando ha salido adelante una propuesta del Partido Popular con la que el PSOE no estaba de acuerdo. Esta propuesta instaba al Gobierno a aplicar exenciones fiscales a los menores de 34 años en los primeros años de su vida laboral y la medida se ha aprobado con el apoyo de Junts y la abstención del PNV, pese a que el PSOE y sus aliados de izquierdas se han opuesto.

Diez votaciones perdidas desde la investidura

Estos dos son solo los últimos ejemplos de la evidente desorganización parlamentaria en la que vive actualmente el PSOE y se suman a las diez votaciones perdidas anteriormente desde que se certificó la investidura de Pedro Sánchez.

El peor día de esta racha negativa para el Gobierno fue el pasado 23 de mayo, cuando el PSOE sumó otras cinco derrotas: dos en sendos puntos de una proposición no de ley del PP sobre el acceso a alimentos básicos y las otras tres en una moción, también de los 'populares', sobre política exterior.

Concretamente, el Congreso, con la oposición tanto del PSOE como de Sumar, instó al Gobierno a adoptar medidas para reducir el IVA de los alimentos básicos en todos los niveles de la cadena alimentaria. También se pidió mantener y ampliar la reducción del IVA de productos esenciales, incluyendo carne, pescado y conservas.

Además, se votó por separado la moción del PP sobre política exterior, en la cual los socialistas sufrieron hasta tres derrotas. Una de ellas exigía al Gobierno revocar su cambio de postura sobre el Sáhara, con el apoyo de Sumar. Otra, en la que los dos socios de gobierno votaron juntos, instaba al Ejecutivo a hacer público el calendario acordado con Marruecos para la reapertura de la aduana comercial en Melilla y la apertura de la de Ceuta. La tercera votación, en la que el Gobierno votó unido pero igualmente perdió, fue una condena a la violación de derechos humanos en "dictaduras" de América Latina.