Sánchez abandona a los aliados de España en la crisis del Mar Rojo

Defensa confirma que no se opone a la lucha contra la piratería de los amigos de Hamás, pero fuentes del Ejecutivo confirman que España no participará en esa misión, sea de EEUU o de la UE

Pedro Sánchez sigue a lo suyo, añadiendo descrédito internacional a nuestro país: con su agenda propia y no con la del interés general. Con la de gobernar para él y, a lo sumo, para sus compañeros de investidura, pero para nadie más. El presidente del Gobierno ha ordenado que la Armada de España no colabore "ni con Estados Unidos ni a través de la Operación Atalanta” contra la piratería en el Indico, ni siquiera si lo hacen bajo bandera de la Unión Europea, donde España sigue ostentando hasta dentro de una semana la presidencia de turno. Las Fuerzas Armadas no participarán en el Mar Rojo para proteger el tráfico marítimo de los rebeldes hutíes, aliados de la organización terrorista Hamás.

El Gobierno ha anunciado que respalda una misión específica en el mar Rojo para preservar la seguridad marítima de los ataques de los hutíes, la milicia yemení que apoya a Hamás, en la que participarían las Fuerzas Navales de países europeos. Pero también aclaró que no se sumará a ella, según fuentes del Ejecutivo. Y sin explicaciones. No las hay. Es así porque es así.

El tuit que desapareció

Sánchez dio instrucciones tajantes a Margarita Robles, ministra de Defensa, en este sentido. De esta forma España vetó cualquier iniciativa en el grupo de Trabajo de Consejeros de Relaciones Exteriores de la Unión. Sánchez se opuso al anuncio del máximo representante de la diplomacia de la Unión, Josep Borrell, de colaborar en la Operación Guardián de la Prosperidad. El vicealmirante español Ignacio Villanueva Serrano, al mando de la Operación Atalanta publicó un mensaje anunciando la colaboración con Estados Unidos. Pero lo tuvo que borrar. En el mensaje, Villanueva Serrano onfirmaba que la operación Atalanta, que él dirige, ya había comenzado a cooperar con #US el sur del Mar Rojo… Pero el posteo ha desaparecido.

La UE nombra al vicealmirante Villanueva Serrano nuevo comandante de la misión ‘Atalanta’ https://t.co/2Dk3jd60eg — Actualidad Maritima (@ActualidadMP) December 5, 2023

El Ministerio de Defensa explicó, por fin, el sábado por la tarde, su postura mediante un comunicado. Rechaza la modificación del ámbito geográfico de Atalanta y apuesta por crear una misión con "entidad propia", en la que se impliquen los Estados miembros de la UE que así lo deseen. Elude precisar en su comunicado si España se incorporaría a esa misión, pero fuentes del Gobierno lo descartan.