Pedro Sánchez asegura que el PP sigue el camino que le marca la ultraderecha

El presidente del Gobierno vuelve a intentar sembrar la discordia mientras afirma que en estos 3 años de legislatura socialista han logrado que España "pinte mucho y para bien en Europa".

Parece que la táctica de Pedro Sánchez de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales va a seguir siendo buscar la crispación y el ataque directo al principal partido de la oposición en vez de centrarse en las fortalezas de su propio partido. Una táctica que todo parece indicar se extenderá todo el año hasta las próximas elecciones generales, momento en el que se jugará su puesto en la Moncloa y, por el momento, las encuestas están en su contra.

Por ello ha vuelto a atacar, en este caso en un acto del PSOE en Sevilla donde ha presentado a su candidato para la alcaldía sevillana, al partido que encabeza Alberto Núñez Feijóo echandole en cara que no tienen criterio propio y que se dejan guiar por la ultraderecha: "La derecha decide qué camino tomar y lo que está claro es que, después de lo que hemos conocido en Castilla y León, la derecha sabe qué camino ha tomado y es el que le marca la ultraderecha".

A lo que se refiere el jefe del Ejecutivo es a la polémica provocada por el choque en Castilla y León del gobierno de PP y Vox en relación a sus nuevas medidas en los protocolos de las embarazadas. El vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox) afirmó en la presentación de las mismas que los médicos estaban obligados a ofrecer ecografías adicionales en 4D o para escuchar el latido del feto a las embarazadas.

Finalmente el presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha salido a la palestra para asegurar que se ofrecerá a las mujeres que lo soliciten y siempre aplicándose bajo criterio médico, pero no eliminando las iniciativas.

Al respecto, Pedro Sánchez ha declarado que "no permitirá retrocesos en el derecho de las mujeres a abortar" y ha afirmado que el PP sigue el camino "que le marca Vox". Define esa coalición en Castilla y León como la 'coalición del miedo' y , según él, no va a permitir "que haya un retroceso en el derecho de las mujeres a decidir libremente cuando ser madres o no".

En este sentido y de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, ha subrayado que "con gobiernos socialistas lo que va a haber son avances en beneficios de las mujeres y ni un solo retroceso", como, ha reivindicado, se ha demostrado con el Gobierno central actual.

Llama la atención, también en clave electoral, que Sánchez haya definido estos tres años de legislatura como los de los "gobiernos de la gente". No solo eso, si no que ha asegurado que han logrado que España "hoy pinte mucho y para bien en Europa en favor de la clase media y de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país". Llama la atención teniendo en cuenta que nuestro país es el único en la Unión Europea que no ha conseguido recuperar los niveles de PIB anteriores a la pandemia.

Todo en juego en este 2023

De este modo, ha advertido de que en un 2023 "plagado de procesos electorales", los españoles tienen que cuestionarse qué país quieren: "¿Un país en el que se suba el Salario Mínimo Interprofesional o en el que se congele como pasó en el pasado? ¿Un país dónde se revaloricen las pensiones conforme al IPC o que suban un 0,25 como ocurrió en el pasado? ¿Un país donde prime la convivencia o prime la confrontación territorial como ocurrió en el pasado?".

Así, ha situado al PSOE como la mejor alternativa ante "lo demás", que es "ruido y marear la perdiz". "El 28 de mayo habrá dos alternativas: la de los socialistas, centrados en dignificar las condiciones laborales, los salarios y las pensiones, y la otra, la de una minoría de poderosos que solamente defienden sus intereses y solo ofrecen a la mayoría social de este país el sálvese quien pueda", ha expuesto.

Igualmente, ha señalado que, frente a un PP que en las crisis opta por salarios bajos y un estado del bienestar "recortado", el PSOE quiere una España que "compita en el mundo por el talento, cohesión y justicia social, por la calidad y no la precariedad".