Se abren las urnas en Galicia con un PP "prudente" y un BNG-PSOE con "esperanza"

Las elecciones del 18F en Galicia de este domingo definirán el futuro del histórico feudo del PP: la movilización se torna "más importante que nunca" ante la "amenaza" del nacionalismo.

Comienza una jornada electoral tan histórica como trascendental en Galicia. Más de 2,2 millones de gallegos, en las 3.951 mesas distribuidas por los 2.346 locales electorales están llamados a las urnas. Se tratan, como venimos analizando en este periódico, de unas elecciones que no solo definirán el porvenir -evidentemente- de Galicia sino que también el de España. Y es que el nacionalismo amenaza con forjar un cambio en el Gobierno regional.

Tras las cuatro mayorías absolutas consecutivas del hoy día presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, su sucesor, Alfonso Rueda, que ostenta una larga trayectoria en la Xunta de Galicia, tanto como vicepresidente -entre otros cargos- como durante estos casi dos últimos años presidente, se enfrente a revalidar la presidencia con la necesaria y sucesiva quinta mayoría absoluta del PP de Galicia.

Despois dúas semanas inolvidables e cargadas de ilusión, só podo dicir unha cousa: GRAZAS, GALICIA! 💙#GaliciaFunciona pic.twitter.com/uGPy8UtIPh — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) February 16, 2024

Un escenario, desde luego, factible que convive con otros dos igualmente posibles: uno, que el PP pierda la mayoría absoluta y Ana Pontón, candidata del BNG, pueda hacerse con el Ejecutivo regional en coalición con Gómez Besteiro, candidato del PSOE gallego; o, dos, que, ante tal hipotética pérdida de la absoluta del PP, Democracia Ourensa -el partido del outsider Gonzalo Pérez Jácome-, llegue a tener la llave de la gobernanza en Galicia. Y, como publicamos en ESdiario, la única ideología que mueve a DO es conseguir "más pasta", en palabras de Jácome, para Ourense: le da igual la derecha o la izquierda o, ni tan siquiera, el nacionalismo. No tiene predilección ni por Ana Pontón ni por Alfonso Rueda, así, de alcanzar representación y ser decisivo este partido provincionalista, el futuro política de Galicia sería del todo incierto.

El PP afronta el 18F con "prudencia" y apelando a la máxima movilización

Los sondeos internos que maneja el PP en este fin de semana son esperanzadores pero, ciertamente, bastante ajustados. Tal y como ha podido conocer en exclusiva este periódico, el tracking de este sábado que manejan los populares gallegos y nacionales otorga 39 escaños al PP (superando el mínimo de 38 escaños para obtener la mayoría absoluta), 25 escaños al BNG, 10 escaños al PSdeG y 1 escaño -la sopresa- a Democracia Ourensana. Vox, Sumar y Podemos no obtendrían representación en el Parlamento gallego.

El escenario es, pues, favorable para el PP pero, desde luego, muy ajustado. Claman, por tanto, a una masiva movilización que, si bien es cierto, se ha venido palpando a lo largo de toda la campaña electoral. "Espero que me hagáis un mitin igual para las generales en Coruña", le pidió, con una sonrisa dibujada en la cara, el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, a Diego Calvo, el vicepresidente Primero da la Xunta de Galicia y presidente del PP de A Coruña, tal y como ha podido saber ESdiario. Una petición que resume a la perfección las dosis de optimismo que ha infundido el mitin de cierre de campaña del candidato popular a la Xunta, Alfonso Rueda, en A Coruña.

"En mi vida vi un mitin igual en Galicia", asegura a ESdiario un cargo del PP de A Coruña, que lleva a sus espaldas una gran cantidad de campañas electorales, en referencia al mitin cierre de campaña en A Coruña. Con una experiencia que le otorga autoridad comparativa, ha incidido a este periódico que "nunca la gente estuvo tan motivada como en esta campaña electoral". La movilización, destacan desde el PP de Galicia, está siendo "masiva". A ver si la participación electoral también acaba por serlo el 18F.

Abarrote na Coruña! 💙 pic.twitter.com/1M8M1STfgc — PP de Galicia (@ppdegalicia) February 16, 2024

Unas declaraciones que coinciden con las recogidas por ESdiario de otros muy solventes políticos del PP de Galicia. "La gente se acercaba a nosotros cuando estábamos repartiendo folletos por la calle, jamás se había visto esto, en otras campañas nos acercábamos nosotros a la gente", se escucha por doquier a lo largo y ancho de los populares gallegos.

A pesar de todo, la palabra que en público y, más, en privado entonan al unísono desde el PP de Galicia es "prudencia" porque "hasta que se sepan los resultados no está nada ganado", aseveran a este periódico. Aunque "estamos contentos", asegura a ESdiario una fuente muy cercana a Alfonso Rueda.

La necesaria concentración del voto en Galicia

Otra de las claves que sobrevuelan las elecciones en Galicia, tal y como venimos explicando en ESdiario, es la ineludible necesidad de concentrar el voto para optimizar el resultado. La barrera electoral -el porcentaje mínimo de votos para entrar en el reparto de escaños- dispuesta en el Estatuto de Galicia, del 5%, muy alta en comparación con otras regiones que poseen el 3%, obliga a obtener un importante mínimo de votos para alcanzar, al menos, un escaño en el Parlamento gallego.

Así foron estas semanas ao voso lado. Grazas por tanto apoio e tanta forza, de corazón.



A partir deste domingo, saímos a gañar o noso futuro.#ÉAgora pic.twitter.com/gBBojWybp9 — Ana Pontón (@anaponton) February 16, 2024

Es por ello que los populares han venido clamando, sin ir más lejos este viernes en el mitin de cierre de campaña en A Coruña, no solo una masiva movilización este domingo 18 de febrero sino que, además, a la concentración del voto en torno al PP. Y es que el que Vox se presente amenaza con una pérdida de votos del PP que se traduzca en la nada: tal y como apuntan todos los sondeos, sin excepción, Vox no entrará en el Parlamento regional. Ergo, los votos de Vox no servirían para forjar un escudo contra el nacionalista y el socialismo que amenazan con un cambio de color del Ejecutivo.

En este sentido, y bajo un total éxito de convocatoria, el líder del PP nacional, Núñez Feijóo, este viernes en sus últimas palabras antes de la jornada electoral del próximo domingo 18 de febrero, ha aseverado que hace falta concentrar el voto en el PP para que Galicia “siga funcionando a más revoluciones” y para que no gobierne “un conjunto de partidos, soberanistas incluidos”. Porque “esto va de separatismo o de estar juntos”, ha clamado ante miles de militantes y simpatizantes del PP.