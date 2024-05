Puigdemont sabotea a Sánchez e irá a la investidura contra Illa: "ya me veo"

“Me veo presidente”: el prófugo catalán insiste en que su bloque puede sumar más síes que noes y anuncia contactos con ERC mientras los socialistas advierten de repetición electoral

“Me veo presidente”, así de claro se ha presentado el prófugo catalán y candidato de Junts, Carles Puigdemont, el día después de las elecciones en Cataluña pese a la victoria del PSC de Salvador Illa y que actualmente el bloque independentista no tiene mayoría absoluta. Si ayer el socialista Salvador Illa confirmaba que se presentará a la investidura, ahora Puigdemont responde que él también, poniendo en un brete al tercero en discordia, ERC, que tiene en sus manos el desempate, y sobre todo los planes de Pedro Sánchez, al que ha lanzado varias advertencias.

Pese a que el bloque independentista -Junts, ERC y CUP y Aliança si se incluye- no suma mayoría, Carles Puigdemont ya ha hecho sus cálculos: “un gobierno de coherencia soberanista con entre 55-59 escaños. Es decir, con ERC y la CUP, tiene opciones de lograrse en segunda vuelta”. Pero para que su propuesta saliera adelante necesitaría una abstención del PSC, que Sánchez e Illa cedieran.

Por eso, el prófugo catalán ha dejado sus dardos a los socialistas: “hay opciones reales de obtener más síes que noes. Por lo tanto, sí me voy a presentar. Si el PSC se abraza al PP como hizo en el Ayuntamiento de Barcelona, dejaría sin sentido el acuerdo que tenemos en Madrid”, amenaza Puigdemont ante la opción de que ERC dijera que no al PSC y los socialistas buscaran al PP -curiosamente, Illa puede ser presidente con el sí de PP y Vox-.

#ÚLTIMAHORA | Puigdemont anuncia que se presentará como candidato a la investidura en Cataluña: "Creemos que hay opciones de ganar la investidura" https://t.co/kaxBgKVcmU pic.twitter.com/LBpe48Bphq — Europa Press (@europapress) May 13, 2024

“En el acuerdo de Bruselas, y en la mesa de Suiza, dijimos que hablaríamos de lo que aprobara el parlamento de Cataluña. Cuando una mayoría en Cataluña quería un referéndum, desde el estado español no lo han respetado. Así que ahora no creo que digan que hay que respetar lo que dice el parlamento de Cataluña de una mayoría no independentista”, ha destacado Puigdemont, que ya recordó que Pedro Sánchez es presidente sin ganar las elecciones, la misma situación en la que está él.

"Hemos comenzado los contactos con ERC. Hemos analizado los resultados, pero todavía estamos lejos de establecer un marco negociados", ha señalado Puigdemont, considerando además que “una repetición electoral sería una mala noticia para Cataluña”. Eso sí, Puigdemont ha reconocido que "no iremos a amenazar a Pedro Sánchez de que se acaba la legislatura si sale adelante un tripartito de izquierdas en Cataluña".

Desde el PSOE en cambio se pide a ERC que se moje con ellos considerando que los resultados electorales “es pasar página del procés” y que si los republicanos buscan una coalición con Puigdemont -que no tiene garantías de salir salvo que el PSOE cediera-, Cataluña puede caer en la repetición electoral.