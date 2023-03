Olona defiende otra vez a Yolanda Díaz, la única "a la que no pudo romper"

"Al ministro Bolaños le veía cuando estaba golpeando donde le podía escocer más. A Marlaska también, pero a Yolanda Díaz, no". Así confesaba Macarena Olona a Jordi Évole en su entrevista la opinión sobre la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, la única persona a la que no había logrado romper. Una opinión que desde luego ha ido cambiando con el tiempo, ya que en sus tiempos como dirigente nacional de Vox, Olona se consideraba el azote de la misma Yolanda Díaz, a la que llegó a apodar "lady paro" y afirmó que "había que ser muy fea" para amenazar a millones de españoles. Esas son dos de las muchas lindezas que le dedicaba por aquellos tiempos desde el atril del Congreso de los Diputados.

No es un secreto que de un tiempo a esta parte Macarena Olona quiere huir de esa imagen de mujer exaltada y defensora de la ultraderecha. Una decisión que desde luego no está pasando desapercibida para la opinión pública ni para los que un día fueron sus seguidores, que cada vez que sucede alguno de estos capítulos en los que Olona muestra su supuesta reconversión hacia una postura más moderada le saltan a la yugular.

Capítluos cada vez más numerosos: defensa del Tito Berni, elogios a Rufián y Bildu, ahora erigiéndose como defensora de Yolanda Díaz... "Quién te ha visto y quién te ve", como dirían algunos.

Ya le ocurrió en la anterior defensa que hizo a la misma Díaz, cuando se hizo viral una imagen suya haciéndose la pedicura junto a unos zapatos de 800 euros. A la exlíder de Vox y un día enemiga de Yolanda Díaz la defendió en redes sociales y le cayó la mundial. Después esa entrevista con Évole en plan redención, atizando a Vox y todo lo relacionado con el que un día fuera su partido, y ahora con una nueva defensa de la ministra.

“A mi me han designado a dedo”. Y el que la designó no tuvo en cuenta que es una mujer sin tutelas. Te podrá gustar o no su proyecto, pero habla de devolver la palabra a los ciudadanos. Y dejar mudo al patriarcado rancio. pic.twitter.com/YtVAqXlp8K