La ultraizquierda 'podemita' prepara una "encerrona" a Ayuso en la Complutense

Varias asociaciones de la extrema izquierda amenazan con "no permitir" que la presidenta madrileña reciba la distinción este martes como "alumna ilustre". Ayuso replica: "son intolerantes"

La izquierda se ha movilizado en las redes sociales y los medios de comunicación ‘amigos' para convertir este martes la Universidad Complutense en una encerrona para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso acude mañana a recibir el nombramiento de “alumna ilustre” de la Facultad de Ciencias de la Información junto a otros seis destacados exalumnos. La propia Ayuso se ha encargado de contestarles. A su juicio, la convocatoria “demuestra la intolerancia de algunos y cómo creen que se pueden adueñar del debate público”.

Estas asociaciones, de dudosa representatividad muchas de ellas, llevan semanas promoviendo en las redes la etiqueta #AyusoNonGrata con la que protestan, insultos incluidos, por esa distinción a Ayuso y llaman a movilizarse este martes en lo que han denominado una “jornada de lucha”. Al parecer, consideran inadmisible que sea distinguida como “alumna ilustre” la primera estudiante de esa facultad de Ciencias de la Información que alcanza la presidencia de la Comunidad de Madrid.



Entre esas asociaciones están, por ejemplo, el Sindicato de Estudiantes que asegura sobre Ayuso que “esta fascista no es ilustre” y llama a concentrarse a las diez de la mañana frente a la facultad de Ciencias de la Información. Lo mismo ocurre con Contracorriente Madrid, una “agrupación juvenil anticapitalista, feminista, antirracista y revolucionaria”, según se define a sí misma en sus redes. Para hacernos una idea de su politización extrema, su llamamiento al escrache contra Ayuso contiene un “¡viva la lucha de las sanitarias!”, un tema al que es difícil encontrar una relación directa con el nombramiento de “alumna ilustre”.

El listado es bastante más amplio: Unificando las Luchas, otra plataforma de extrema izquierda; la sección sidical de la CGT en la Complutense y Corriente Revolucionaria, son algunos de los colectivos que están llamando al escrache contra Ayuso, con proclamas que suenan a amenaza. De hecho, la rama madrileña del Sindicato de Estudiantes afirma en un tuit que no van a "permitir" que se entregue la distinción a la presidenta. "No permitimos que la Universidad Complutense nombre a Ayuso Alumni Ilustre", afirman.

El hijo de Santiago Carrillo carga contra Ayuso

También se ha sumado el hijo del histórico dirigente del PCE, Santiago Carrillo. José Carrillo, Rector Honorario de la UCM, arremete en un hilo de Twitter contra la distinción otorgada a Ayuso con el argumento de que “antiguos estudiantes alcanzaron cargos de mayor relieve en el Gobierno del Estado sin que nadie haya propuesto ninguna distinción”, a lo que añade una opinión absolutamente subjetiva como es la de que la presidenta “se caracteriza por sus políticas en contra de los servicios públicos”.

Ayuso responde: “esto que está ocurriendo demuestra la intolerancia de la izquierda y cómo creen que se pueden adueñar del debate público”

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha manifestado en el programa Espejo Público de Antena 3 que “esto que está ocurriendo demuestra la intolerancia de la izquierda y cómo creen que se pueden adueñar del debate público”.Según su argumento, “en esta universidad he crecido y me he volcado durante siete años. ¿No me pueden dar este reconocimiento como a los demás?”, se ha preguntado antes de añadir que “parece que sólo unos pocos pueden ir a la televisión y ser reconocidos”.

La oleada orquestada de protestas viene produciéndose desde que el pasado 16 de diciembre, el Comité de dirección del programa ‘Alumni’ de la UCM aprobó el nombramiento de Ayuso junto a otra media docena de antiguos estudiantes de Ciencias de la Información como la periodista de TVE Almudena Ariza, el escritor Arturo Pérez-Reverte y Ángel Expósito, exdirector de Europa Press, y actual director del programa La Linterna en la Cadena COPE.