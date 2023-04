Sánchez presume de gestión, acusa al PP de insultar y Feijóo le baja de la nube

El presidente del Gobierno asegura que en el insulto y la descalificación nadie gana a la derecha y los populares evidenciaron en un vídeo que el primero en faltar al respeto es Sánchez.

Las diferencias a estas alturas de la película son bastante evidentes entre el PP de Alberto Núñez Feijóo y el PSOE de Pedro Sánchez. Una de las más notrias es que al primero sus candidatos se lo rifan en sus visitas a regiones y provincias mientras que del segundo huyen para no coincidir con él. Los barones socialistas y presidentes de Castilla La-Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, son el claro ejemplo de ello.

Otra de las diferencias palpables es que el popular, respaldado por las encuestas, solo pone de manifiesto la nefasta gestión y la cantidad de lagunas que existen en las leyes y anuncios propagandísticos del actual Ejecutivo, mientras que el líder socialista se limita a responder con ataques y más anuncios que son humo para intentar desviar la atención.

La última, acusar a los populares de ser los mejores en lo que ha denominado la liga del insulto y la descalificación. Ver para creer. Y es que, hace tan solo dos días en el Senado, sus faltas de respeto fueron constantes hacia su principal interlocutor. Un Feijóo al que llamó ignorante en varias ocasiones, manipulador y patético...o más bien peripatético, cuyo significado según la RAE es "que sigue la filosofía o doctrina de Aristóteles". Bueno, en este caso, aunque fuese por error, lanzó un elogio al jefe de la oposición, que miraba ojiplático desde su asiento.

Así de claro se lo dejó en un vídeo en sus redes socialesa el propio Partido Popular tras ese debate en la Cámara Baja, recordemos, el único lugar donde Feijóo y Sánchez pueden verse cara a cara.

Por cierto, desde el PSOE no quieren cambiar de escenario de esos enfrentamientos porque perderían su ventaja. Y es que Sánchez tiene tiempo ilimitado para sus intervenciones pero Feijóo, como portavoz de un grupo parlamentario, lo tiene limitado a 30 minutos en dos intervenciones.

Feijóo baja de la nube a Sánchez por su gestión

"Ahora que entramos de lleno en la campaña electoral, en la liga de los insultos, las descalificaciones, las desinformaciones y los bulos no hay quien gane a la derecha, pero en gestión, no hay quien gane al color rojo del PSOE". Dos clásicos de Sánchez: decir que la derecha solo insulta y manipula y sacar pecho de "su gestión". Dos clásicos y dos mentiras. Así se lo ha evidenciado el propio Feijóo en un acto en Huesca junto al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la candidata de Huesca, Lorena Orduna.

"No sería capaz de presidir un Gobierno donde los ministros no me hagan caso, que es un reality show, donde mi partido no quiere que vaya a los mítines, donde mis compañeros no quieren fotografiarse conmigo, haciendo lo contrario de lo que prometí", ha expresado un Feijoó que considera al Gobierno de Sánchez "el más débil, dividido, incapaz e inexperto en 40 años de democracia".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la candidata del PP a la Alcaldía de Huesca, Lorena Orduña, y el presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón

También ha asegurado que cuando uno lleva mucho tiempo al mando del Ejecutivo tiene que hacer balance y después "no insultar, sino proponer". Y no proponer por proponer, tal y como está haciendo el actual máximo dirigente socialista con el tema de la vivienda.