El abogado de 'El Mediador' responde a Patxi López: "Estudiamos una querella"

El letrado Antonio Brito asegura en una entrevista en exclusiva para ESdiario que los insultos del portavoz del PSOE pueden suponer un delito de injurias con publicidad.

Antonio Brito, abogado de 'El Mediador', anuncia en una entrevista en exclusiva para ESdiario que están estudiando interponer una querella contra Patxi López , portavoz del PSOE en el Congreso, por un delito de injurias con publicidad tras afirmar que "hay gente miserable [refiriéndose a Antonio Navarro Tacoronte y a quienes, según él, lo hacen por intereses], que son basura, que odian a los socialistas, que tienen mucho dinero y recursos y que no dudan en usar su dinero para pagar a delincuentes para ensuciar y difamar el trabajo y la trayectoria de los socialistas".

“Estar en una cena, aunque sea inoportuno, no es delito", afirma el abogado de 'El Mediador'. Aunque el "negar con rotundidad" haber estado en dicha cena y arremeter hacia su cliente de esa manera, deja entrever claramente que sí que estuvo. Y añade: "mi cliente, evidentemente asesorado por su abogado, sabe que cada vez que tenga que poner a alguien en la palestra tendrá que existir una foto, un audio, un vídeo que acredite tal afirmación. Por lo tanto, se expone a que en su momento salga publicado en algún sitio una foto, un audio, un vídeo de Patxi López en el Ramses".

En cuanto a la interposición de la querella a Patxi López, Antonio Brito asegura que: "Patxi López le formuló graves insultos [a su cliente]. Estamos hablando de lo que se denomina injurias con publicidad. Lo estudiaremos con cariño porque ya lo anuncio, o mejor dicho, ya le digo que las querellas no se anuncian sino se ponen. Entonces hablaré muy discretamente y con mucha profundidad si este señor merece o no que mi cliente le ponga una querella. En cualquier caso, me parece absolutamente disparatado que haya hecho uso de una de una poltrona pública para descalificar a mi cliente".

De acuerdo con el artículo 208 del Código Penal, es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Solamente serán constitutivas de delitos las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en cuenta en el concepto público por graves. Y cuando, además, se cometen con publicidad se castigan con una pena de multa de seis a catorce meses.

Patxi López niega haber estado en el Ramses

Patxi López estuvo en la cena en plena pandemia junto con el Tito Berni y más diputados socialistas en el Ramses, aunque en una mesa separada. Esa fue la afirmación que 'El Mediador', Antonio Navarro Tacoronte, hizo en exclusiva a Esdiario y Decisión Radio.

Tras estas declaraciones, el foco giró a un Patxi López que siempre se ha mostrado muy nervioso cuando habla del tema, concretamente cuando los periodistas le han insistido en los nombres de los socialistas que pudieron estar aquel día en la cena pagada en parte gracias al dinero conseguido por la trama del Tito Berni y Navarro. El Partido Popular pidió explicaciones al portavoz del PSOE en el Congreso tras la exclusiva de Esdiario, exigiendo aclarar si es verdad o no, o si ha tenido contacto directo en algún momento con el ya exdiputado canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

Patxi López niega su presencia en Ramses y ve intereses de “gente con mucho dinero” en implicarle



Como se comprueba en el anterior vídeo, en términos muy despectivos, el portavoz del PSOE y exlehendakari ha negado todas las acusaciones y ha atacado duramente al que las ha lanzado y a quienes, según él, han pagado para que lo haga por intereses.

El abogado de 'El Mediador' tacha de "torpeza" la estrategia del PSOE

El abogado de Antonio Navarro Tacoronte sentencia a aquellos del PSOE que "tratan de mentir": "me imagino que la oposición hará buen uso de eso y en fin, de todas maneras vamos a ver, el problema de esto es la envergadura que está adquiriendo este caso. Empezó como una cosa local, regional, y ha ido engordando y cada día está engordando más".

Y concluye el letrado: "ha sido una torpeza mayúscula de estos responsables públicos, porque hubiese sido muy fácil reconocer ciertas cosas, que eso en modo alguno implica tener conocimiento de fechorías de tipo penal y hubiésemos terminado con esto. En cualquier caso, ya te adelanto que esto va a tener bastante recorrido. Y sí, enlazando con la primera pregunta que me has hecho, vamos a estudiar con cariño esa posible acción penal contra este señor".