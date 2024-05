Armengol se hace la loca sobre Koldo pese a los indicios: “no sabía nada”

La presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares insiste en que no habló con Koldo García de los contratos y se victimiza: “me duele esta comisión”

"Yo no sabía nada", ha insistido la presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol, sobre que no participó en la tramitación ni en la toma de decisiones en relación a la compra de 1,5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

Francina Armengol ha comparecido en la comisión de investigación de las mascarillas en el Parlament de Baleares, acusando a PP y Vox de utilizar la comisión de investigación en la cámara para obtener rédito electoral y de tener unas conclusiones acordadas y listas para ser debatidas dos días antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio.

"Me duele que se esté utilizando una comisión que tendría que servir para mejorar procedimientos en el futuro para destruir al adversario con conclusiones predeterminadas que se puedan debatir dos días antes de unas elecciones", se ha victimizado Francina Armengol.

"Les sonará mucho lo que voy a decir hoy", ha añadido Framcina Armengol al principio de su comparecencia, en la que ha repetido los argumentos que ya presentó en su declaración en la comisión del Congreso del pasado 13 de mayo.

De este modo, ha recalcado que en aquel momento las compras se canalizaban a través de los responsables del IbSalut, que “la compra a Soluciones de Gestión se guio por criterios técnicos, que nadie recibió órdenes y que aunque pudo hablar alguna vez con Koldo García, nunca fue para hablar del contrato. No lo hice ni con él ni con nadie”.