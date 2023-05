Vox se retira de un pueblo de C.Real porque su candidato afirma que votará al PP

Según el candidato, Jose Antonio Cáceres, Vox le incluyó en las listas cuando él ya se había "bajado del carro" y les acusa de mentir. Vox asegura no entender el por qué de estas palabras.

Surrealista lo que ha pasado en Pozuelo de Calatrava, localidad ciudadrealeña que no supera los 3.500 habitantes. Allí, el candidato de Vox a la alcaldía, José Antonio Cáceres, sorprendía a propios y extraños a través de su cuenta de Twitter. En ella, en varios mensajes, comunicaba que no estaba afiliado al partido, que se oponía a su ideología y que su intención el próximo 28 de mayo es votar al candidato de los populares en este pueblo y amigo suyo, Julián Triguero. Además, ha afirmado que lo va a hacer sin remordimiento alguno y "a pecho descubierto".

Todo esto es verdad y esos mensajes son así, pero todo tiene una explicación y a continuación tratamos de poner orden a este asunto que aunque estalló este jueves tiene más recorrido.

Todo comienza con la publicación de las listas para las elecciones del 28M. El pasado 8 de mayo, Cáceres publicaba en esta red social el primer tweet al respecto en el que aclaraba que a pesar de ser el candidato no pertenecía a Vox, que es liberal y que al único partido al que ha estado afiliado es Ciudadanos.

Nota aclaratoria:

Soy el candidato de VOX en el municipio de Pozuelo de Calatrava, no estoy vinculado a este partido, ni como afiliado, simpatizante ni allegado.

Soy #LIBERAL.

El único partido político que estoy vinculado es:@CiudadanosCs como simpatizante desde 2014 pic.twitter.com/plfe1G1fLn — José Antonio Cáceres Luis (@JA_CacersLuis) May 7, 2023

Al día siguiente, José Antonio publica un hilo de tweets (los cuáles han sido borrados por su autor salvo uno) en el que denuncia que en la lista de Vox en Pozuelo de Calatrava solo reside en el pueblo él y al resto de personas ni las conoce ni sabe quienes son. Un mensaje que ahora le sirve para defenderse y acusar a Vox de "engordar" las listas.

Así es como ha triplicado VOX las listas en la provincia de Ciudad Real.🤦 pic.twitter.com/WgAxIP35CM — José Antonio Cáceres Luis (@JA_CacersLuis) May 14, 2023

Después, el 14 de mayo, escribe más tweets en los que se desmarca definitivamente de Vox y su candidatura, añadiendo el matiz de que es opuesto a la ideología de este partido y con el mensaje: "¡Ahora vas y me votas! Porque yo no lo voy a hacer", invitando a quien quisiera saber lo sucedido a preguntar a la dirección provincial liderada por Luis Blázquez.

Cuatro días después, este jueves 18 de mayo, publicaba que está deseando que llegue el 28 de mayo para votar a su amigo, el candidato del PP Julián Triguero. Un mensaje que es el que hace saltar todo por los aires y convertir a este candidato y a Pozuelo de Calatrava en noticia a nivel nacional.

Este viernes, José Antonio Cáceres se ha negado a hacer ninguna entrevista telefónica tal y como explica en su Twitter, donde en uno de los mensajes puede dar la que es la clave. José Antonio dice que él "se bajó del carro" el 3 de mayo. Es decir, según estas palabras, se entiende que transmitió a la dirección provincial de Vox que no quería seguir con la candidatura.

La versión de Vox

Esta es la versión de Cáceres defendiéndose, aunque de la misma se entiende que, por muy opuesto que sea a la ideología de Vox, en su momento aceptó ser su candidato en las listas porque confirma que tenían su permiso. Todo esto ha pillado por sorpresa a la formación que en Ciudad Real encabeza Luis Blázquez, que en las últimas horas ha expresado que no sabe los "motivos ocultos" que han podido llevar a su candidato a hacer estas declaraciones.

"No conocemos los motivos, son comportamientos contradictorios y el partido ha registrado la retirada completa de esa candidatura. Nada más que añadir", ha dicho Blázquez al respecto. Unas palabras que, como no podía ser de otra forma, han tenido respuesta desde el otro lado, con Cáceres sacando a la luz la supuesta respuesta que recibió cuando comunicó que no quería seguir adelante con ellos.

Finalmente, más allá del lío que se ha formado, Vox finalmente ha retirado su candidatura en Pozuelo de Calatrava, con la consiguiente celebración por parte del protagonista: "Ellos la han retirado. Misión cumplida por mi parte. Ahora en Pozuelo de Calatrava el 28M será cosa de dos. VOX presenta lista en este municipio sólo con el fin de restar votos al candidato del partido popular por conflicto entre familias".