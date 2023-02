Génova cierra filas con Ayuso y devuelve la pelota a Moncloa sobre la Sanidad

La dirección del PP arropa a la presidenta madrileña tras el último acto de linchamiento de la izquierda contra ella con la excusa de la gestión sanitaria. Y Borja Sémper recuerda lo obvio.

Todo el PP cierra filas este lunes con Isabel Díaz Ayuso, el objetivo a batir de la izquierda en estos primeros pasos de la precampaña electoral del 28-M. Y tras la nueva ofensiva en la calle contra el gobierno madrileño, Génova 13 ha salido a arropar a uno de sus princopales valores para los comicios municipales y autonómicos.

El portavoz del comité de campaña de los populares, Borja Sémper, ha asegurado que el problema de la sanidad pública afecta a todos y no se puede circunscribir solo a Madrid, tras la movilización de este domingo que reunió a miles de personas en Cibeles.

Génova interpela a Moncloa: "¿Cómo es posible que no haya médicos? ¿Cómo es posible que no se saquen más plazas MIR? ¿Cómo es posible que el modelo esté sufriendo en la atención primaria y no se sé una respuesta a esto? Esto nos interpela a todos y no podemos mirar para otro lado"

Tras asegurar que se necesitan más médicos y eso es competencia del Gobierno de Pedro Sánchez, ha admitido que a la protesta de Madrid acudió "mucha gente" con "buena voluntad" pero también ha denunciado que hay "una intencionalidad obvia" contra Ayuso.

En su comparecencia en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha expresado el respeto de su partido a la manifestación de este domingo y ha enfatizado que su partido está "preocupado" por dar "respuesta a los problemas", como el sanitario. "La sanidad es uno de los retos que tenemos que afrontar colectivamente como país", ha apostillado.

En este punto, ha recalcado que este problema "no le afecta solo a la presidenta de la Comunidad de Madrid" porque tras la pandemia el modelo sanitario está "sufriendo de una manera global en todo el país y en todas las Comunidades Autónomas", en relación con la atención primaria, las urgencias o las listas de espera.

El sesgo ideológico de la manifestación contra Ayuso este dominfo quedó claro en los lemas.

Por eso, ha dicho que pensar que solo hay un problema con la Sanidad en Madrid puede tener un "interés partidista" y "no refleja la realidad". "Esto no es un problema que se circunscribe a Madrid", ha abundado Sémper, para añadir que también los hay en la Comunidad Valenciana o en el País Vasco pero hay que evitar el 'y tú más'.

Al ser preguntado expresamente si esas protestas en sanidad pueden ser el talón de Aquiles del PP en la autonómicas, tras las manifestaciones que se han producido también en Galicia y Castilla y León, Sémper ha rechazado que su partido lo valore así. "No es un talón de Aquiles sino que es un problema que nos interpela a todos", ha manifestado.

En este punto, ha apostado por un debate en este asunto que vaya "al fondo de la cuestión" y "no se quede solo en intereses partidistas". A su entender, hubo "mucha gente" en la manifestación de Madrid que acudió "con buena voluntad" pero "también hay una intencionalidad obvia en que las manifestaciones se conviertan contra determinados políticos" y no "a favor de la resolución del problema".

Respuesta "global" y "apartidista"

El dirigente del PP ha afirmado que después de la pandemia "las costuras del modelo sanitario se han forzado" y hace falta "dar una respuesta global, razonable, sensata y, a ser posible apartidista" y "con cabeza" a un "problema que afecta a todos los españoles". A su entender, habría que abrir un debate "sereno" sobre cómo mejorar el sistema sanitario y ha lamentado que hoy no sea posible.

Ayuso: "Quizás la manifestación de ayer fue un éxito para aquel que pretende tener algún motivo para decirle a los suyos que tienen que ir a las urnas pero para el conjunto de los españoles, y desde luego de los madrileños, no lo es"

Sémper ha recalcado que en España hacen falta médicos y plazas MIR y eso "interpela" al Gobierno de Pedro Sánchez para "solventar este problema". "¿Cómo es posible que no haya médicos? ¿Cómo es posible que no se saquen más plazas MIR? ¿Cómo es posible que el modelo esté sufriendo en la atención primaria y no se sé una respuesta a esto? Esto nos interpela a todos y no podemos mirar para otro lado", ha afirmado, para resaltar que el PP está dispuesto a dar respuesta.

Ayuso apunta a la "frustración" de la izquierda

Ayuso, por su parte, ha considerado que la manifestación demuestra "la frustración" de la izquierda para movilizar a un electorado que es consciente "que están sin un solo motivo para ir a las urnas".

"Quizás la manifestación de ayer fue un éxito para aquel que pretende tener algún motivo para decirle a los suyos que tienen que ir a las urnas pero para el conjunto de los españoles, y desde luego de los madrileños, no lo es", ha señalado la presidenta en declaraciones a los periodistas, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en Jerusalén.

Asimismo, Ayuso ha criticado que se la haya calificado de "terrorista sanitaria" y de "asesina" así como que se dijese este domingo durante la marcha que habría que abrirle "las tripas".

"La sociedad española rechaza hoy las políticas de la izquierda y lo único que se vio ayer en la manifestación es precisamente esa frustración", ha manifestado a continuación, para a renglón seguido censurar que intenten trasladar "esa frustración a los centros sanitarios" buscando "deteriorar la imagen del sistema público sanitario".