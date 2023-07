Lambán se acobarda en público y se "traga" lo que dice de Sánchez en privado

Después de filtrar a los medios su "enorme malestar" por el desprecio del presidente en su mitin en Huesca, el presidente aragonés se vuelve a rendir: "Soy un militante disciplinado"

Javier Lambán no quiere poner en peligro su jugosa jubilación como senador socialista una vez el popular Jorge Azcón le sustituya como presidente de Aragón. Y por enésima vez en este año, el barón del PSOE se traga sus palabras y se acobarda en público al callar lo que filtra su entorno en privado. Como el malestar que a Lambán le produjo este lunes su exclusión de la tribuna del mitin que Pedro Sánchez pronunció en Huesca, vetando que tomara la palabra.

Lambán ha negado este jueves que existan "desavenencias" con Sánchez. Y ha subrayado a continuación que es un "militante absolutamente disciplinado".

Tras la celebración del acto del PSOE aragonés en Huesca, con la intervención de Pedro Sánchez, así como las cabezas de lista al Congreso por Zaragoza y Huesca, Pilar Alegría y Begoña Nasarre, respectivamente, aunque no de Lambán, quien también es secretario general de los socialistas aragoneses, éste ha argumentado: "He hablado donde se me ha dicho que hablara, y donde se me ha dicho que no hablara, no he hablado".

Con lo cual, ha continuado explicando, "soy un militante absolutamente disciplinado y lo seguiré siendo siempre", de hecho, ha manifestado que está "a disposición del partido y de la dirección federal".

Acerca de su actitud -visiblemente contrariado y serio- en el mitin, ha declarado: "No estaba molesto, en absoluto, estaba serio porque creo que una campaña electoral es una cosa muy seria".