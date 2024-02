Belarra baja al barro en la campaña gallega con más insultos a Amancio Ortega

La líder de Podemos vuelve a atizar a uno de sus objetivos predilectos, el fundador de Inditex, en la previa de unas elecciones en las que se espera que su formación no tenga representación.

Ione Belarra tenía ganas de hablar en el Consejo Estatal de Podemos que se ha celebrado este viernes. Y, decididamente, se le ha calentado la boca. Parte de su intervención se ha centrado en las elecciones gallegas que se celebrarán el próximo 18 de febrero y en las que, salvo sorpresa de última hora, su formación política tendrá una relevancia absolutamente residual.

La líder de Podemos ha ensalzado a a la candidata de Podemos a estos comicios, Isabel Faraldo, que lleva "toda su vida" defendiendo la sanidad pública para todos los gallegos y que "nunca se ha equivocado de bando".

Y, sin venir demasiado a cuento, a Belarra no se le ha ocurrido mejor cosa que atizar al dueño de Inditex. "Galicia necesita partidos que no le laman las botas a Amancio Ortega y a su familia y que le hagan leyes a su medida, perjudicando con ello la sanidad, la educación y la atención a la dependencia de todos los gallegos", ha dicho, además de mostrarse de formar parte de la única formación política que se ha atrevido a exponer en la campaña que el empresario gallego no paga los impuestos que debe.

Además, Belarra ha dicho mucho más allá que Pedro Sánchez y ha afirmado que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, es un "cargo más" del PP y está practicando una "dictadura judicial" al emitir resoluciones con el objetivo de socavar la aprobación de la Ley de Amnistía.

Belarra, Amancio Ortega y García Castellón

"El debate sobre la ley de amnistía va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón, que no es más que un cargo más del PP y que está denunciado por Podemos por prevaricación contra nuestro partido, es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento (...) Y eso es gravísimo", ha dicho la líder de Podemos.

Ante sus correligionarios, Belarra ha dicho también que las votaciones sobre las primeras medidas del Ejecutivo están evidenciando su "debilidad", en un momento en que la derecha política y judicial se está "rearmando" en torno a la polémica por la Ley de Amnistía.

"No soy la única que piensa que el presidente del gobierno y el Partido Socialista se están arriesgando demasiado pensando que en España solo mandan ellos y que pueden gobernar como si tuvieran mayoría absoluta", ha desgranado para demandar que Sánchez debe ser valiente también con las medidas sociales y tomar medidas en materia del alquiler y para bajar los precios básicos en la alimentación.