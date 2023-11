Los españoles no se callan ante la amnistía de Sánchez y vuelven a las calles

Ferraz de nuevo el epicentro de protestas mucho mas multitudinarias y pacíficas salvo grupúsculos violentos que acabaron enfrentándose a la Policía a última hora.

"España no se va a romper, no lo permitiremos", se escuchaba por doquier en la calle de Ferraz en la noche de este martes. Si algo ha demostrado este segundo día de manifestaciones en las calles de toda España, no solo en Madrid, es que la indignación ciudadana por la negociación de la amnistía que Sánchez está perpetrando con Junts y ERC es ya imparable. Y, tal y como ha podido comprobar ESdiario, salvo pequeños grupúsculos violentos que actuaron a última hora de la noche, las concentraciones -incluida la de Ferraz- se han desarrollado de forma totalmente pacífica.

Es más, el número de asistentes a las concentraciones se ha incrementado. Tal y como ha confirmado la Policía Nacional a este periódico, en la manifestación matriz, la de la calle de Ferraz, este martes se han aglutinado el doble de personas. Unos 7000 españoles -solo en Madrid- han reclamado que "Puigdemont se vaya a prisión", tal y como se les escuchaba exclamar.

"El malestar social es responsabilidad de Pedro Sánchez pero las protestas deben partir del respeto y ejemplaridad que faltó siempre al PSOE y sus socios. No somos como ellos. Ni como la minoría que actúa igual. Nos vemos el domingo 12 a las 12 en las plazas de toda España", publicó Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en su cuenta personal de X.

"La gente está harta, y ahogada, está muy cansada", decía una persona con evidente indignación a este periódico. "Hay que demostrar que ahora la calle es nuestra y no es suya", añadía otro manifestante. "Ya era hora de salir a la calle y manifestarnos", aseveraba a este periódico otro indignado con los pactos de Pedro Sánchez.

Y si algo destaca por su propio peso era que Ferraz estaba atestada también de jóvenes. No solo mayores, el malestar es general. También otro de los claros motivos de preocupación, tal y como alertaron sindicatos policiales en la mañana de este martes, es la "utilización política" de la Policía Nacional. "Policía uníos", jaleaban otros tantos asistentes a la protesta en Ferraz. "Se está utilizando a la Policía Nacional de una forma partidista por parte del Gobierno para reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente", alertaba el sindicato policial UFP.

En todo caso, hasta la última hora de la noche, cuando grupúsculos violentos se hicieron con las riendas de la manifestación provocando fuertes altercados con la Policía, todo se desarrolló con normalidad. Concretamente, las cargas se han producido hacia las 22:00 después de que la tensión hubiera crecido en los minutos previos con el lanzamiento de petardos y otros objetos a los agentes, tras intentar tirar las vallas de seguridad. La noche se saldó con, al menos, 12 heridos y, entre ellos, un Policía Nacional.

Entre Ferraz, Gran Vía y el Congreso

A partir de las 20:30 de la noche, aproximadamente, la confusión se apoderó de muchos manifestantes.