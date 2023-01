La chapuza del Gobierno traspasa fronteras y llega hasta el Financial Times

Ríos de tinta se han escrito y se van a seguir escribiendo sobre la ley del solo sí es sí del Gobierno de España. Una ley cuya aprobación se celebró por todo lo alto y que ahora le ha estallado en la cara a Pedro Sánchez, que ha pagado cara su confianza en la ministra de Igualdad. Irene Montero no atendió los informes de expertos y compañeros que no daban el visto bueno a su norma y siguió para adelante aún sabiendo que algunos agresores sexuales se verían beneficiados.

La ola que ha provocado está recorriendo todo nuestro país con rebajas de condena y excarcelaciones de delincuentes sexuales de norte a sur de nuestra geografía. Sin embargo, esta ola ha superado nuestras fronteras y se extiende a otros lugares, donde sus medios de comunicación se hacen eco de la chapuza de Sánchez y Montero.

Y no precisamente medios de comunicación poco relevantes. Esta vez ha sido el periódico británico Financial Times, que cuenta con más de 7,5 millones de seguidores en Twitter, quien ha decidido contar a sus lectores los problemas que está causando en España la ley del solo sí es sí.

Con el titular "El primer ministro español, Pedro Sánchez, criticado por la liberación de delincuentes sexuales", el artículo comienza destacando que cuando se aprobó fue muy celebrada, pero después se ha convertido en una tormenta política debido en gran parte a que sus socios de "extrema izquierda", Podemos, no le dejan reaccionar.

Spanish PM Pedro Sánchez under fire over release of sex offenders https://t.co/QcaalWFddj