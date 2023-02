Belarra insiste en la paz en Ucrania sin armas y twitter le pone en su sitio

Los usuarios han contestado a la secretaria general de Podemos por su empeño en alcanzar la paz con diálogo ante un Putin que se niega. Además ha mandado un recado a Sánchez y su postureo.

Este mismo viernes 24 de febrero se cumple justo un año del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania y, como no podía ser de otra forma, Pedro Sánchez ha volado hasta Kiev para sacarse la foto con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Todo suma en año de elecciones y eso bien lo sabe Sánchez. Además, desde Moncloa se ha llevado en el equipaje seis tanques Leopard que, en principio, a finales de abril entregará al ejército ucraniano para combatir a las tropas de Vladimir Putin.

Seis tanques que, tal y como anunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo más posible es que se amplíen hasta diez. No solo eso, también se plante ala posibilidad de añadir al pack una serie de cazas. Es decir, todo lo contrario a lo que le piden sus socios de Unidas Podemos, que cada vez que pueden no pierden la oportunidad para atizar a su jefe Sánchez por este tema. Y es que el clima que se respira dentro de la coalición no es para nada el más indicado entre dos formaciones que se supone deberían ir en la misma dirección o al menos hacer un esfuerzo para ponerse de acuerdo.

La reforma de la ley del solo sí es sí ha dejado claro que su unión es simple y puro interés para gobernar y el tema de la guerra en Ucrania solo hace que alimentar a este pensamiento. De nuevo, como suele ser habitual, ha sido la secretaria general de Podemos y también ministra Ione Belarra la que ha mandado a Pedro Sánchez varios mensajes. El primero, a viva voz, preguntándole si el siguiente paso será enviar soldados españoles a luchar en el frente y el segundo,vía twitter, dando un 'palo' encubierto a Sánchez por su visita, en estas fechas tan señaladas, a la zona de conflicto.

En este año ha quedado claro que esta guerra sólo terminará con un enfrentamiento militar entre potencias nucleares o en una mesa de negociación. Por eso, necesitamos ponerle al menos tanto esfuerzo a la vía diplomática, como algunos le están poniendo a la guerra. — Ione Belarra (@ionebelarra) February 24, 2023

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha valorado este año de guerra, asegurando que este conflicto "solo terminará con un enfrentamiento militar entre potencias nucleares o una mesa de negociación". Y a continuación viene ese mensaje que perfectamente podría estar dirigido a Sánchez, que en las últimas horas ha llegado a Ucrania con la oferta de 10 tanques Leopard: "Por eso, necesitamos ponerle al menos tanto esfuerzo a la vía diplomática, como algunos le están poniendo a la guerra".

Twitter da a Belarra un golpe de realidad

Como suele ser habitual, la publicación de Belarra no ha pasado inadvertida para los usuarios, a los que les ha llamado la atención que la secretaria general de los morados siga defendiendo la posibilidad única de la negociación cuando hay una de las partes, la invasora, que se niega en rotundo a ello.

"Hoy lograr un alto al fuego y construir la paz es más difícil pero es, si cabe, más urgente", ha expresado Belarra, que ha recibido las respuestas de los usuarios, incluso algunos asegurando ser militantes de Podemos, defendiendo que esto es una utopía y que una cosa es decirlo y otra demostrar que es posible.