Sánchez riega con más pagas agobiado por los pronósticos de "batacazo" electoral

El Gobierno ha confirmado lo que era un “secreto a voces”: Moncloa ha anunciado que llevará a cabo un sexto paquete de ayudas sociales para mitigar el impacto de la crisis económica. Es decir, más subvenciones y gasto público. Unas medidas que se centran en la congelación de los contratos de los alquileres como ocurrió en lo peor de la pandemia de covid, la creación de un nuevo “cheque” de 200 euros para que las familias con menos recursos compren productos en los supermercados y nuevas subvenciones y “pagas” públicas financiadas, sobre todo, con el aumento de recaudación fiscal del Estado en este 2022.

Sánchez ha empezado su “rendición de cuentas”,(la cual quiere imponer para el resto de presidentes que pasen por Moncloa a través de una decreto ya anunciado), habitual a finales de cada año, dando por superada la pandemia de coronavirus, “colgándose medallas” una vez más con la vacunación y asegurando que ahora es la “guerra de Putin” la que está castigando el país. “Todas estas crisis han sido afrontados con determinación por este Gobierno”, empezaba diciendo el presidente socialista.

Según Sánchez, Moncloa ha dado respuesta a la guerra y al auge de precios “con ayudas a los que más lo necesitan”, aumentando el gasto público e interviniendo el mercado energético, asegurando que Bruselas “le ha dado la razón” y que España, actualmente, es “referente energético” en nuestro entorno.

En cuanto a la respuesta nacional, Sánchez ha “cedido” a sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, y ha elevado el gasto público con 45.000 millones de euros movilizados en los próximos años para “mitigar” el auge de precios. “Cuando hay adversidades, nos crecemos”, ha espetado Sánchez, dejando de lado el hecho de que España sigue sin recuperar los niveles de crecimiento anteriores a la pandemia.

Sánchez, además, ha defendido sus subidas fiscales, el impuesto a las fortunas y la creación de nuevos impuestos a empresas. Ha defendido que estos nuevos impuestos “apuntalan la justicia social” y el reparto de la riqueza. Con estos aumentos fiscales, de hecho, defiende Sánchez que se pueden sufragar las nuevas subvenciones y pagas anunciadas.

Pedimos un esfuerzo a quienes más tienen: a las grandes entidades financieras, energéticas y las grandes fortunas.



La derecha ha anunciado la interposición de recursos de inconstitucionalidad ante estos nuevos impuestos.



❌ Delatan a qué intereses sirven.



Entre ellas, destacan por ejemplo el incremento del 8,5% de las pensiones, la “congelación” de los contratos de alquiler y nuevas ayudas, subvenciones y “cheques” públicos. En cuanto a los contratos de alquiler, la medida de congelarlos solo afectará a aquellos que se tengan que renovar durante seis meses.

La congelación de alquileres ha sido una de las demandas fundamentales de Unidas Podemos dentro de las negociaciones de este tercer paquete de medidas y ha sido el principal escollo para sacar adelante el nuevo decreto. Pero finalmente, Sánchez ha cedido y ha “tragado” con ella: “Suspenderemos, además, los desahucios otros seis meses”, ha añadido.

“Con esta medida queremos aliviar la subida de precios. Rebajamos el IVA del 4% al 0% en los productos de primera necesidad y del 10 al 5% las pastas y aceites. Además, una ayuda de 200 euros para más de 2,4 millones de familias que tengan rentas de menos de 27.000 euros anuales”, ha recalcado, al tiempo que ha anunciado que "se mantiene el aumento del 15% del ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas. Extenderemos otros seis meses las rebajas fiscales relacionadas con la energía”.

Moncloa también ha aprobado la línea directa de ayudas a los agricultores y ganaderos “por la subida de precios de los fertilizantes. Las rebajas del IVA son inmediatas, por lo que bajará el precio de forma inmediata a través de real decreto ley”.

El fin del “cheque gasolina”

El Gobierno también ha decidido “cargarse” la bonificación de precios de la gasolina de 20 céntimos. “Para compensar la retirada de la medida general y aprobaremos medidas de bonificación a los sectores que están más afectados; navieras, pescadores y transportistas. Además mantendremos las rebajas del 30% en los transportes públicos en los que las autonomías complementen las ayudas hasta el 50% con 20 puntos extra a su cargo. Además, el cercanías y media distancia seguirá al 50% de descuento”, ha explicado Sánchez.

Además, habrá nuevas ayudas directas a las industrias gasintesivas, como el de las cerámicas. “Para ellas, canalizaremos 450 millones de euros y otros 500 para una nueva línea de liquidez del ICO al sector gasintensivo. Así nos comprometemos con la viabilidad del sector. 950 millones de euros en total”, ha explicado el presidente socialista.

Sánchez también ha anunciado la jubilación activa mejorada: que los profesionales sanitarios que se vayan a jubilar puedan compatibilizar el 75% de su pensión con el empleo activo o a media jornada. Es decir, jubilados que sigan trabajando en el sector público, una medida que ya se había solicitado desde gobiernos regionales como el de Ayuso en Madrid.

Referencias a la sedición y malversación

En cuanto a los delitos de malversación y sedición, reformados y eliminados, Sánchez ha sacado pecho incluso, asegurando que la España de hoy “es mejor” que la de Rajoy y la convivencia es “infinitamente mejor” que por aquella etapa. “La cohesión territorial ha mejorado. En 2017 se intentó quebrar la convivencia con una enorme irresponsabilidad del gobierno catalán, pero también del central que no lo supo gestionar”.

Pero contó con el apoyo institucional de la oposición. Hoy no ocurre. Y la Constitución hoy se cumple, y se cumplirá. El independentismo no es una preocupación para la mayoría de españoles”, ha espetado Sánchez. “Podrán reclamar lo que quieran, como el referéndum, pero es algo que no se va a producir”, ha prometido Sánchez, al igual que prometió que no habría indultos a los separatistas o reformas del delito de sedición o malversación.