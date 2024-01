Sánchez a lo chavista: se lanza a censurar a la prensa que fue a Ferraz

Los socialistas retirarán la credencial a varios medios y anuncian una batalla para vetar a periodistas incómodos en el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos

A Pedro Sánchez no le gustó que varios medios de comunicación informaran en directo de la Nochevieja de Ferraz que acabó con una piñata del presidente. Tanto, que el PSOE ha tomado una decisión sin precedentes: censurar a los medios de comunicación y periodistas que estuvieron en fin de año ante la sede socialista.

El PSOE ha informado de que retirará la credencial de acceso a su sede y a los actos que organice el partido a todos los “pseudomedios” -así los califican- participantes en la retransmisión del evento organizado por la asociación Revuelta en la Nochevieja de Ferraz. El partido se escuda en que “consideramos de extrema gravedad” los hechos de fin de año.

Pero ahí no queda la cosa, ya que el PSOE quiere censurar medios y periodistas también en las instituciones pedirá también al Congreso, al Senado y a los parlamentos autonómicos, así como al resto de partidos políticos y organizaciones, que veten la participación y entrada de los medios que fueron a Ferraz.

En este último caso, el PSOE olvida un principio básico de la democracia: son medios de comunicación legalmente constituidos y si alguno se extralimitan ahí están los tribunales para denunciarle, pero un partido político no puede decidir qué medio es apto y qué medio no para informar desde una institución, y menos aún el Gobierno, salvo que seamos ya Venezuela.

El PSOE además da hasta una lista negra de medios, a los que en todo momento califica de “pseudomedios”: EDATV, Ok Diario, La Gaceta de la Iberosfera, Periodisa Digital, Informa Radio, Herqles, Infovlogger y La cosa está muy negra. Asimismo, amenaza a The Objetive sin citarlo expresamente como "un medio de comunicación en particular que dio amplia cobertura con entrevista incluida a los dos presentadores del evento".

"Desde el PSOE vamos a defender siempre un periodismo ético que cumpla su misión de informar a la ciudadanía, y también de control a los poderes del Estado desde un punto de vista crítico. Por ello no queremos que nadie confunda a los periodistas que hacen su trabajo a diario con honestidad, con los pseudomedios que han proliferado en el ámbito de la extrema derecha y que solo alimentan una prensa de odio que provoca crispación y ataques hacia diferentes colectivos vulnerables, el PSOE y principalmente los partidos de izquierdas", señalan los socialistas contra los medios críticos, repartiendo ahora carnets de quién hace periodismo ético y quién no.