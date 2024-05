Ester Muñoz ante la amnistía de Sánchez: “Los separatistas lo volverán a hacer"

La vicesecretaria del PP asegura en ESdiario que harán todo lo posible "dentro de la Ley" para "tumbar la Ley de Amnistía" que el Congreso ha aprobado definitivamente este jueves.

Ya es oficial. Tal y como venimos contando en ESdiario, el Pleno del Congreso ha respaldado este jueves con mayoría absoluta la Ley de Amnistía levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación, con lo que la norma se envía al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. Eso sí, el trámite se ha superado por la mínima, pues se necesitaban 176 votos y se han sumado 177.

Como respuesta, las comunidades autónomas gobernadas del PP han confirmado este jueves que presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía, un paso que los gobiernos de Madrid y Andalucía quieren dar de forma inmediata, según han avanzado Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.

Bajo este contexto, la vicesecretaria nacional de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, ha concedido a este periódico una entrevista en la que ha denunciado la "compraventa" de Pedro Sánchez con la amnistía y ha aseverado que los populares harán todo lo posible, dentro de la Ley, para tumbar la única norma que el Gobierno ha conseguido sacar adelante en esta legislatura.

"Hoy es un día muy triste porque hemos asistido a la formalización de la compraventa de un Gobierno a cambio de impunidad", ha comenzado describiendo Ester Muñoz. "Yo miraba a los diputados socialistas y me preguntaba si de verdad no quedaba algo de dignidad en alguno de ellos. Cuando han firmemente aprobado esta ley de amnistía que consagra la desigualdad entre todos los españoles, he visto que se levantaban para aplaudir y miraban hacia Junqueras. Y realmente ha sido muy triste", destaca la vicesecretaria del PP.

En cuanto a la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y su viabilidad, Muñoz manifiesta en ESdiario que "los independentistas vendían la amnistía a cambio de la investidura. La investidura ya está hecha. Hoy se formaliza el contrato a cambio de la amnistía y, por tanto, pocas leyes más van a poder sacar. De hecho, hasta ahora ninguna", remarca.

"Es muy triste que España esté ahora mismo en manos de una persona con una ambición personal que ha sido capaz de traer una ley abiertamente inconstitucional a cambio de mantenerse en el poder", denuncia la popular, y advierte que "ningún español, ni siquiera ellos, se creen que esto es por la convivencia. Cuando uno escucha a sus socios independentistas en el Congreso ya hablan abiertamente de que el siguiente paso es el referéndum", incide la vicesecretaria del PP.

En este sentido, recuerda Ester Muñoz en este periódico que "los independentistas ya están diciendo que lo van a volver a hacer y que el siguiente paso es el referéndum". "Les han preguntado abiertamente [a los independentistas] si lo harán unilateralmente y han insistido en que si no puede ser de otra manera, volverán otra vez a hacerlo unilateralmente", denuncia la popular.