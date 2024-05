El gesto de Aitor Esteban: el PNV marca distancias al verle las orejas al lobo

El portavoz vasco se desmarca del resto de los socios Frankenstein que este martes plantaron al presidente de Ucrania. Y se distancia también de sus ataques a Israel.

La fotografía no ha pasado desapercibida por que el propio PNV se ha encargado de airearla por sus redes sociales y hacerla llegar a sus militantes: las de un afectuoso Aitor Esteban saludando al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Con la política nacional marcada por las decisiones en el ámbito exterior por obra y gracia de Pedro Sanchez, el PNV ha decidido marcar distancias con el resto de los socios de la coalición progresista.

En plena campaña de las elecciones europeas, los peneuvistas han decidido meter distancia con Sumar, ERC, Bildu y Podemos, sabedores que las veleidades de todos estos partidos no son entendidas por su electorado.

Que no es antisemita ni pro-Putin. Así que por eso Aitor Esteban fue el único portavoz del llamado conglomerado Frankenstein que no dio plantón a Zelenski como el resto. Y que no se opone a la ayuda militar anunciada por Sánchez para Kiev.