Susto en el Prat: un hombre intenta apuñalar a una mujer y grita "Alá es grande"

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un hombre de 48 años acusado de intimidar a una mujer con un arma blanca. La policía no encuentra una motivación terrorista.

Los Mossos d'Esquadra han arrestado este martes en El Prat de Llobregat, en Barcelona, a un individuo marroquí de 48 años, acusado por presuntamente acosar a una mujer con un arma blanca y hacer comentarios relacionados con el Islam, según informan fuentes policiales.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 11:00 horas en la calle Catalunya de El Prat. Un hombre que portaba un arma blanca se aproximó súbitamente a una mujer por la espalda y colisionó con ella, aunque no llegó a utilizar el arma blanca, según relataron testigos a los agentes que llegaron al lugar, alertados por un posible ataque con arma blanca. No obstante, no pudieron encontrar a la víctima.

Trastorno mental y sin motivación terrorista

Los Mossos d'Esquadra, sin embargo, sí lograron localizar y detener al hombre en cuestión. De acuerdo con fuentes de la investigación, se presume que sufre algún trastorno mental, y al momento de su arresto, mostró una gran agitación y comenzó a vociferar, según testigos, "Alá es grande". Además, dirigió acusaciones hacia los agentes, afirmando que estaban en contra del islam.

Ante esta situación, los agentes contactaron con los servicios regionales de la Unidad de Información, quienes descartaron cualquier tipo de motivación ideológica o terrorista.