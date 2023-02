Increíble ridículo de Renfe: nuevos trenes... que no caben por los túneles

Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes, se equivocó a la hora de aportar los datos de altura a la empresa adjudicataria del contrato. El resultado: 31 nuevos trenes que no sirven.

Parece imposible que este tipo de cosas pasen y sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero que se invierte en ellas. En este caso, una inversión de 278 millones de euros destinada a la modernización de la flota de trenes en Cantabria y Asturias y que tendrá que esperar al menos dos años más debido a una tremenda chapuza de Renfe.

En el año 2020, la empresa pública de transporte adjudicó a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles el contrato para fabricar nuevos trenes que se adaptasen a las necesidades actuales en ambas regiones y mejorar así el servicio para sus habitantes. Según informa El Diario Montañés, Renfe se equivocó a la hora de dar a la constructora los datos de gálibo, es decir, de altura de los trenes que tenían que fabricar.

No tuvieron en cuenta que en estas comunidades, especialmente en Cantabria, aún quedan muchos túneles del siglo XIX y por lo tanto estos nuevos vagones, una vez ya han sido fabricados, no caben por estos túneles. Es decir, 278 millones de euros de presupuesto para producir 31 trenes que no van a servir de nada. O al menos, no van a servir para su cometido inicial.

La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha reconocido en una visita a Asturias que este error va a provocar que el proyecto se demore dos años más. Una demora que podría parecer poco tiempo pero, tal y como ha apuntado el vicepresidente cántabro Pablo Zuloaga, Cantabria cuenta con trenes con más de 40 años de vida cuyo desgaste provoca que "generen graves perjuicios de forma habitual a los miles de personas que los utilizan para llegar a su centros de trabajo o a su vida cotidiana".

Revilla, muy enfadado, pide que "rueden cabezas"

Como es lógico y de esperar, el enfado por esta chapuza es más que palpable. El más significativo, el del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que al enterarse ha exigido que haya consecuencias para los responsables: "Pensé que era el Día de los Inocentes, pero no. Esto es una chapuza incalificable. Tienen que rodar cabezas".

Al conocer la noticia, el Gobierno cántabro se puso en contacto directo con el Ministerio de Transportes para pedir explicaciones sobre lo sucedido e intentar llegar a una solución que no pase por esos dos años de espera.

Por su parte, la oposición se echa encima de Revilla y le acusa de "dedicarse a cualquier cosa menos a preocuparse los proyectos importantes que necesitan los cántabros". Esas han sido las palabras de la presidenta del PP en la región, María José Sáenz de Buruaga, que ha dicho que esta falta de atención es una consecuencia de ir tanto al programa de televisión El Hormiguero.

Además ha afirmado que "el Gobierno de Revilla y Pedro Sánchez va de ridículo en ridículo con las infraestructuras ferroviarias" y que por lo visto "estamos en manos de Pepe Gotera y Otilio".