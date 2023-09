Igea y Edmundo Bal son expulsados de Ciudadanos y no se callan: "Incomprensible"

Ambos criticaron duramente a la actual directiva naranja por la decisión de no presentarse a las elecciones generales del 23J y les abrieron un expediente sancionador que ahora se resuelve.

Francisco Igea y Edmundo Bal ya no formarán parte de Ciudadanos. La formación naranja que ahora encabeza como secretario general Adrián Vázquez ha resuelto los expedientes que abrieron al exvicepresidente de Castilla y León y a su exportavoz parlamentario por criticar duramente a la directiva del partido al no presentarse a las elecciones generales del 23 de julio. Los dos salieron en varios medios de comunicación atacando esta decisión, por lo que les abrieron expediente y han acabado siendo expulsados.

Falta la resolución definitiva porque los dos pueden presentar recurso. Sin embargo, han anunciado que no van a hacerlo. Ha sido el procurador de las Cortes de Castilla y León el primero en valorar la noticia, que la califica como una decisión incomprensible. Además ha mostrado su enfado al asegurar que no va admitir, "de ninguna manera", que se diga que ha insultado, denigrado o vejado personalmente a alguien.

Hilo de despedida

1.-Hasta aquí llegó mi viaje con @Ciudadanos

Un fuerte abrazo a todos los que creyeron y siguen creyendo en otra forma de hacer la política. Ningún rencor, ninguna queja. Solo agradecimiento por lo vivido pic.twitter.com/bCo8u3DDTp — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) September 28, 2023

Lo único que hemos hecho ha sido mantener unas opiniones sobre las decisiones políticas y estratégicas del partido

De esta manera Igea acepta su salida de Ciudadanos, formación de la que forma parte desde 2014, llegando desde UPyD y siendo elegido como candidato de los naranjas al Congreso de los Diputados por Valladolid. Desde luego, tal y como ha dejado claro de un tiempo a esta parte, no estaba para nada contento con la nueva directiva y sus decisiones, que afrontan el posible final de este partido que surgió en el año 2006. De hecho esta actitud crítica ha sido la que ha acabado provocando su expulsión.

Como no podía ser de otra forma, en su despedida también ha tenido palabras para ellos.

No puedo sino lamentar la deriva final del partido en el que siempre tuve la posibilidad de defender las posturas cuando no coincidía con la ejecutiva nacional

No deja su puesto de procurador en Castilla y León

En cuanto a su puesto de procurador en las Cortes castellano-leonesas, asegura que no va a renunciar a su acta y se unirá por lo tanto al Grupo Mixto. Igea argumenta esta decisión afirmando que no lo hace porque el siguiente en la lista por Valladolid y por lo tanto la persona que ocuparía su lugar sería Miguel Ángel González, contratado ahora como asesor del PP en la Consejería de la Presidencia.

"Ya le dimos al Partido Popular el Gobierno en su día, contra mi opinión. No le daremos hoy la oposición, ya sería mucho darles el gobierno y darles la oposición, sería mucho", ha explicado Igea, que dice que no va a engañar a los electores de la Comunidad ni a los votantes de Cs a los que se les ofreció un candidato y un programa. "Ese candidato sigue en activo y ese programa sigue en activo", ha rematado el ya ex de Ciudadanos, a falta de la resolución final que ya está vista para sentencia.

Así ponen punto y final Francisco Igea a su andadura en Ciudadanos, donde ha estado cerca de 10 años. Ha sido vicepresidente de Castilla y León, en el acuerdo con el que llegaron a gobernar en coalición con el PP. Aquellos tiempos en los que Ciudadanos tenía voz y voto en el escenario político. También ha sido portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, hasta su cese en diciembre de 2021.

En el caso de Edmundo Bal, ya había dejado la actividad política y vuelto a la Abogacía del Estado en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Además de portavoz adjunto en el Congreso y diputado, Bal llegó a ser vicesecretario general de Ciudadanos durante la presidencia en el partido de Inés Arrimadas, de la que tampoco guarda buen recuerdo.