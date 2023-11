El nuevo PP de Feijóo para enfrentarse a Sánchez y sus cuatro mensajes 'ocultos'

Tal y como ESdiario ha adelantado en exclusiva, Feijóo sitúa a Miguel Tellado como portavoz en el Congreso y a Carmen Fúnez como 'número 3' del PP. Unos movimientos cargados de simbolismo.

Bajo el férreo hermetismo del que Feijóo hace gala, y los de su alrededor confirman, subyace toda una liturgia de toma de decisiones meditada y planteada para el más allá del corto plazo. Es un buen estratega político el líder del PP. Y para entender los movimientos que realiza, tanto a nivel orgánico como político-institucional, no basta con quedarse en la superficie de los titulares, hay que ir más allá y leer entrelíneas.

El principal objetivo que persigue el líder de la oposición es, precisamente, preparar al partido mayoritario -que ganó las pasadas elecciones del 23J- para acometer tal función. La de fiscalizar todas y cada una de las políticas que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez acometa, proponer un modelo alternativo de país y, por supuesto, defenderse de un PSOE que ha planteado la adversidad política como una continúa beligerancia, el famoso "muro" que pronunciaba Sánchez en su investidura, en la que el diálogo y el consenso entre el PP y el PSOE brillarán por su ausencia. A ambos les compensa: ni los electores populares quieren saber nada de Pedro Sánchez ni los sanchistas de Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, tal y como adelantábamos en la mañana de este lunes en ESdiario, Feijóo ha propuesto a Carmen Fúnez como la sucesora de Miguel Tellado -con todavía más competencias-, convirtiéndose en la 'número tres' del PP, y a Miguel Tellado como el nuevo portavoz en el Congreso en sustitución de la ratificada secretaria general Cuca Gamarra, que hasta ahora también ostentaba tal función. En suma, tres movimientos clave cargados de puro simbolismo.

Feijóo, con la paridad entre hombres y mujeres

"El compromiso de Feijóo con la igualdad entre hombres y mujeres es del todo real, está plenamente concienciado", traslada a ESdiario una solvente fuente que mora los pasillos del número 13 de la calle de Génova.

No es, por ello, casual ni mera escenografía política el que los dos puestos de mando -y de absoluta confianza- por debajo de Feijóo vayan a estar ocupados -cuando los cambios se hagan efectivos- por dos mujeres: Cuca Gamarra de número dos como secretaria general y Carmen Fúnez de número tres como vicesecretaria de organización. Se trata de un potente mensaje, indirecto, que choca con las estructuras orgánicas de otros partidos que, aun profesando un férreo feminismo, carecen de mujeres que hayan conseguido llegar a las cotas más altas de poder.

"La Igualdad debe ser una prioridad para el Gobierno y dejar de ser un foco de polémicas en su seno. Es necesario volver al Pacto de Estado", aseguraba hace pocos días el líder del PP en un acto con motivo del 25N. Con este movimiento, destacan a ESdiario desde el PP, "lleva a la práctica" su compromiso con el empoderamiento de la mujer que profesa el feminismo.

Una oposición beligerante contra Pedro Sánchez

El nombramiento de Miguel Tellado, hasta ahora vicesecretario general de Organización del Partido Popular, como portavoz del GPP en el Congreso tampoco es fortuito. Responde a uno de los principales objetivos que venía anunciando el PP. La oposición "será dura, serena y responsable, parlamentaria y en la calle”, anunciaba hace unos días el propio Miguel Tellado en rueda de prensa. Y recalcaba el ahora portavoz popular en el Congreso que "el objetivo común de cualquier demócrata es plantarle cara a Pedro Sánchez". Todo un alarde de estrategia a seguir que con este movimiento el líder del PP ratifica.

"Tellado es licenciado en Ciencias Políticas y cuenta con una amplia experiencia política", señalan fuentes de Génova a este periódico. "Fue secretario general del Partido Popular de Galicia entre 2016-2022 y director de las dos últimas campañas electorales en esa comunidad donde Feijóo consiguió mayorías absolutas. Tellado también ha sido portavoz del PP en Galicia, diputado autonómico desde 2012 a 2022, senador por designación autonómica en la XIV legislatura y ahora es diputado en el Congreso", justifican la decisión de Feijóo desde el PP.

Además, pronostican los de Feijóo que "la vida parlamentaria tendrá mucha relevancia en esta legislatura, la primera en la que el primer partido de España, el que ganó las elecciones generales el pasado 23 de julio, no presida el Gobierno de la nación", afirman a ESdiario.

Cohesión en el partido frente al "caos" del PSOE

Carmen Fúnez será la encargada de "dinamizar y mejorar la estructura del partido tanto en España como en el exterior, así como de la formación de los activos políticos del PP, de la mejora de los sistemas de participación de los afiliados y de la implantación de la estrategia electoral en todo el territorio", explican fuentes del PP a este periódico. O, en otras palabras, de hacer que el engranaje popular funcione correctamente. En definitiva, que no salten chispas, que no haya fugas y, sobre todo, que las piezas -cada una con su función- se muevan al compás.

Un "reto", catalogan cercanos a Fúnez, que exige una máxima responsabilidad, dedicación y, en ocasiones, una fuerte determinación. "Se ganan enemigos" en tal posición, reconocen a ESdiario fuentes del PP consultadas. Pero qué mejor persona que Fúnez, con carácter pero, también, con mano izquierda -no en el sentido ideológico-, para "distensionar" un área que está "un poco movidita", señalan a este periódico.

En suma, lo que pretende Feijóo es que su partido muestre una mayor unidad frente a un PSOE completamente "dividido entre sanchistas y no sanchistas", destacan las mismas fuentes consultadas.

Mantener el equilibrio territorial en el partido: el caso de Elías Bendodo

Un último mensaje, pero no menos importante, que Feijóo quiere trasladar con los cambios orgánicos efectuados es tranquilidad, por una parte, y respeto a la diversidad territorial, por la otra. Ni España es homogénea, su riqueza -a sensu contrario- se basa en la heterogeneidad, ni en el PP en todos los territorios piensan igual ni poseen la misma cultura política. Y el líder del PP es consciente de ello.

"Las direcciones territoriales del PP no son sucursales de la dirección nacional del partido, esto no es una franquicia", asegura a ESdiario una persona de la máxima confianza de Feijóo. En efecto, ese es otro de los criterios que Feijóo ha seguido para configurar un renovado PP: respetar las cuotas territoriales -el peso de cada dirección territorial- en una dirección nacional que es la encargada de establecer las estrategias generales y transversales. Es por ello que, a diferencia de lo que algunos pronosticaban, no ha habido un cambio de 180 grados en la cúpula de los populares. Al contrario. El PP no se ha galleguizado más, las cuotas territoriales se han respetado.

Es por ello que personas como Elías Bendodo, a pesar de todos los rumores que daban por finiquitada su andadura en Madrid, se mantendrá -aún queda por confirmar en qué puesto- en la dirección del PP nacional. Todo indica, señalan fuentes consultadas por ESdiario, que asumirá la vicesecretaría de política autonómica y local, hasta ahora dirigida por Pedro Rollán.