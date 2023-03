El diputado Sayas deja mudo a Sánchez: “Usted es un tránsfuga de la verdad”

El parlamentario navarro señala que “el caso Tito Berni es una oda a la corrupción más chusca que se niegan a investigar con diputados en restaurantes de lujo con drogas y prostitución”

El diputado de Navarra Suma, Sergio Sayas, ha sido una de las estrellas de la sesión de control al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordándole su supuesto feminismo. El diputado navarro ha comenzado señalando que “llevamos 700 agresores sexuales que han visto rebajada su condena y 74 estén en la calle, y usted no sólo no cesa a la ministra de Igualdad sino que la respalda mientras ella sigue con la soberbia y el infantilismo lejos de asumir su error garrafal”

Para Sergio Sayas, “esta ley vino de un Consejo de Ministros en el que Pedro Sánchez prefirió proteger su poder en lugar de proteger a las mujeres, así que déjese de soflamas electoralistas y de feminismo de pancarta porque va a pasar a la historia como el presidente más nefasto para los intereses de las mujeres”.

El diputado navarro recuerda que “Pedro Sánchez prometió luchar contra la corrupción, curiosa forma de hacerlo abaratando la malversación, y qué le voy a decir del caso Tito Berni, que es una oda a la corrupción más chusca que usted se niega a investigar con diputados socialistas en restaurantes de lujo, empresarios, drogas y prostitución, lo de los restaurantes de lujo los ha quedado muy proletario”.

Para Sergio Sayas, “Pedro Sánchez no tiene más principios que él mismo y no le ha quedado ningún principio sin traicionar. Es un tránsfuga de la verdad, no ha hecho otra cosa más que mentir, ha hecho de la mentira su hábitat natural, y eso es una estafa piramidal”.