Un portavoz de Vox se rebela: llama dictador mafioso a Abascal y ficha por Olona

El portavoz de la formación en Guadalajara dimite de su cargo para irse al nuevo proyecto de la ex de Vox y carga duramente contra el que era su jefe, con el que se siente decepcionado.

Polémica marcha de Vox de uno de sus portavoces de provincia. En este caso se trata de Antonio de Miguel, que ocupaba ese cargo hasta hace unas horas de la formación en Guadalajara, y que ha anunciado su marcha pero no precisamente de una manera amistosa. Como se suele decir, lo ha hecho "echando pestes" del partido al que pertenecía y en especial a su líder, un Santiago Abascal contra el que se despacha a gusto. Además, para más inri, se marcha al nuevo proyecto político de otra que hizo lo propio con el máximo dirigente de Vox: Macarena Olona.

En el caso de esta última, aseguró en su entrevista con Jordi Évole en La Sexta que Vox era un partido machista y puso el foco en especial en Abascal. En el de Antonio de Miguel, ha atacado al líder de la formación afirmando que su salida está motivada porque se siente "decepcionado y traicionado por las prácticas mafiosas del dictador Santiago Abascal". Hay que destacar que Antonio de Miguel fue responsable de Educación en el Consejo Político de Vox desde 2014 a 2018 y el ideólogo del pin parental.

Aunque renunció a su puesto hace un mes, ha sido ahora cuando lo ha hecho público a través de una nota de prensa en la que carga también duramente contra el propio partido y su visión de la política municipal. Y es que, de Miguel considera que desprecian este ámbito y les estorba en pensamiento crítico: "Su modelo es el de la democracia autoritaria; la limitación de libertades y derechos es el denominador común en todas las provincias. Y la figura que ha permitido y fomentado esto ha sido Santiago Abascal", han sido las contundentes palabras del ya ex portavoz.

Para continuar, de Miguel acusa a Abascal de renunciar a cambiar "este sistema político tan perverso" por "coger sillones y acomodarte dentro de tu propio partido y de ese sistema" contra el que supuestamente luchan.

Y para acabar, hace una defensa de su labor como político y de nuevo no se olvida de lanzar un dardo a los que hasta hace nada eran sus compañeros: "He intentado escuchar, ser cercano, práctico, sincero, natural y accesible. He paseado los barrios y conocido los problemas de la ciudad escuchándolos de la voz de los afectados. Ese es mi modelo de hacer política y estoy orgulloso de ello, aunque en algunas ocasiones solamente he hecho lo que me han dejado hacer en mi partido".

Ficha por Olona

Ahora su próximo destino es el nuevo proyecto político que encabeza Macarena Olona, al que ha fichado para que sea la cabeza visible del mismo en la provincia de Guadalajara. Un proyecto que comenzará el próximo 3 de julio con una recogida de firmas para intentar llevar a buen puerto su propuesta sobre las denuncias falsas en materia de violencia de género y cuya normativa quiere cambiar ya que lo considera "una forma específica de violencia sobre los hijos menores".