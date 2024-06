El asesor de Pilar Alegría se dedica a amenazar en redes: "cuidado al cruzar"

Pablo Machuca, consejero de información de la ministra de Educación y portavoz de Sánchez, se enzarza con un influencer con amenazas tras dejar en evidencia el argumentario sanchista

Que una de las estrategias del sanchismo es repetir como loros la consigna que cada día mandan desde Moncloa no es novedad. La repiten ministros, periodistas del llamado equipo de opinión sanchista y hasta los asesores del Gobierno. El problema es cuando uno de estos asesores, a sueldo de los impuestos de los españoles, se dedica además a lanzar amenazas a ciudadanos por el simple de hacerle ver las consignas que están repitiendo.

“Cuidado al cruzar la calle”, dedicaba Pablo Machuca, el asesor de información de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, a un destacado tuitero. El también periodista que ha pasado por diario Público, el Huffington Post y RTVE, contestaba además “ya has aprobado el C2 de acosador, ya puedes ir a merendar” a un conocido influencer.

El motivo de esta amenaza es que le reprochaban que “los asesores del Gobierno no se molestan en disimilar lo más mínimo” con una imagen de varias publicaciones del asesor de Pilar Alegría y otros asesores en los que defienden al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras publicarse los whatsapps en los que presiona a la fiscal jefe de Madrid por el caso de la revelación de datos privados del novio de Ayuso.

El informador que publicaba el comentario de Pablo Machuca señalaba que él no ha acosado a nadie, sólo “ha buscado su nombre en Google” y que sus amenazas son “un claro caso de que me quedo sin comer”. Un vistazo por el perfil de Twitter -ahora X- del asesor de Pilar Alegría demuestra precisamente eso: su repetición continua de los mensajes de Moncloa. Todo sea por el sanchismo, y por el suculento sueldo.ç