La última de Mónica García: denuncia que en Tinder hay sexo

"El 57% de las mujeres en Tinder se han sentido presionadas para tener sexo", denunció en Twitter la líder de Más Madrid y candidata a presidir la Comunidad de Madrid.

Benjamín López, subdirector de ESdiario, opina duramente sobre la última polémica de Mónica García con Tinder como protagonista.

No es nada nuevo el hecho de que se tergiversen las cifras y se saque de contexto cualquier cosa en redes sociales, como es en Twitter. Esta vez ha sido Mónica García, líder de Más Madrid quien ha protagonizado un revuelo a raíz de un tuit publicado este jueves.

Tal y como ha expresado López, asegura García que el 57% de las mujeres en Tinder "se han sentido presionadas para tener sexo”. Por lo que proponen – o así lo pretenden – “una ley contra la violencia digital; una app pública para denunciar el ciberacoso y protocolos contra la violencia machista en apps de citas”.

Buenos días. El 57% de las mujeres en Tinder se han sentido presionadas para tener sexo. Proponemos una ley contra la violencia digital, una app pública para denunciar el ciberacoso y protocolos contra la violencia machista en apps de citas.



-Y arreglar la sanidad pública- — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 27, 2023

“La verdad es que no ha llevado una campaña demasiado buena” afirma Benjamín notablemente perplejo. “Parece un tweet publicado por 'El Mundo Today' con el que nos estaríamos riendo todos pero no lo es. Esta señora aspira a presidir la Comunidad de Madrid”, ha puntualizado el subdirector de este periódico.

La líder de Más Madrid descubre Tinder

“¿Qué pensaba, que el 57% de las mujeres que entran en Tinder iban allí para hablar de política internacional?”, pregunta irónicamente. “Tampoco hay que ser un lince para descubrir que el que entra ahí, mayoritariamente, lo que está buscando es entablar relaciones sociales que conducen, normalmente, a mantener relaciones sexuales con esa otra persona”, explica Benjamín López. “Bienvenida al mundo real, Monica García”, ha reiterado. “Cuando alguien se mete en Tinder y hay un pervertido, ahí están los juzgados o la Policía, como en cualquier ámbito de la vida”, ha sentenciado López.

Los grandes errores de Mónica García

No obstante, y así lo recalca el subdirector de este medio, esta no ha sido su mayor victoria en lo que a despistes respecta, pues, “Mónica García no se daba cuenta de que cobraba dos sueldos” — uno público y otro privado — “y se lo tuvieron que recordar los medios de comunicación porque cuando miraba la cuenta corriente debe ser que pensaba que nacía el dinero por sí solo”, ha asegurado irónicamente.

“No podemos olvidar tampoco lo más gordo de García”, esto es, “cuando pidió la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid porque cobraba el bono térmico siendo familia numerosa” – cosa que es absolutamente normal – “y que ella misma descubrió después que también lo cobraba”.

Y lo que es mejor, tal y como ha concluido López, “¿se acuerdan de cuando pedía explicaciones a Ayuso por el mal funcionamiento de los trenes de cercanías? Que tiene toda la razón". No obstante, "el problema en el razonamiento de Mónica García es que estos trenes no dependen de la Comunidad de Madrid, sino del Ministerio de Transporte del Gobierno Central”, sentencia el subdirector de ESdiario.