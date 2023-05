Cuca Gamarra arrincona a Sánchez y le lanza un serio aviso por blanquear a Bildu

La portavoz popular vuelve a dejarle las cosas claras por el indecente blanqueamiento del presidente del Gobierno con sus socios de Bildu, con los que parece seguirá pactando sin pudor.

Pedro Sánchez está viendo las orejas al lobo y parece que su relación de interés con EH Bildu para sacar adelante sus medidas y seguir en el poder puede pasarle factura en las urnas. Lo sorprendente es que muchos hasta ahora, con lo que ha pasado con los etarras en las listas de la formación de la izquierda abertzale, se tragaban el blanqueamiento del presidente del Gobierno con sus socios. Para los que tenían dudas, ahora queda a las claras el calificativo que define a la perfección a los de Arnaldo Otegi de los herederos de ETA.

El presidente del Gobierno se escuda en que el Partido Popular, cuando no tiene argumentos, acude al argumento de la banda terrorista para ganar votos cuando ETA ya no existe. Es evidente que es así pero una cosa no quita la otra y Bildu está formado en la actualidad, sin duda y con pruebas irrefutables, por los herederos de ETA.

Pruebas tan fehacientes como esos 44 miembros condenados por pertenecer a la organización terrorista en las listas electorales del 28 de mayo. Los siete de este grupo con delitos de sangre han "renunciado", en un intento de limpiar la imagen tanto de Bildu como de Pedro Sánchez.

Pocos se creen esta renuncia a medias de los asesinos. Por ejemplo, el Partido Popular, que en voz de varios de sus representantes así lo han expresado. Este martes en el Senado fue su líder, Alberto Núñez Feijóo, quién dejó las cosas claras a Sánchez y este miércoles ha sido la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quién ha lanzado un serio aviso durante la sesión de control.

"Hay cosas que son legales pero que no son decentes. La sociedad no olvida, por mucho que los blanquee y legitime", ha sido una de las frases lapidarias de Gamarra, augurando que su trato con los abertzales puede salirle caro en las urnas. También ha preguntado al líder socialista si romperá finalmente con Bildu tras quedar demostrado que son los herederos de la banda terrorista y no volverá a pactar con ellos tras el 28 de mayo: "¿Va a romper con Bildu... o con la decencia?".

Además, la dirigente del PP le ha criticado que el actual jefe del Ejecutivo sea siempre tan cruel y ofensivo con los populares mientras por otro lado se muestra complaciente y comprensivo con Bildu.

Como de costumbre, las preguntas de Gamarra no han encontrado respuesta por parte de un Sánchez que de nuevo se ha ido por las ramas, asegurando que el Partido Popular no puede asumir ni digerir que fuera bajo un Gobierno socialista cuando la banda abandonó las armas y acusándoles de utilizar a las víctimas del terrorismo con fines electorales.

A continuación puedes ver el cara a cara completo entre Cuca Gamarra y Pedro Sánchez.