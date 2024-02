El PP exige la dimisión de Marlaska tras el nuevo incidente narco en Barbate

Los populares se hartan de la inacción del Ministro del Interior después de que tres Guardias Civiles fueran agredidos: "No cambiar nada es deshonrar el esfuerzo de esa institución"

De nuevo Barbate en el epicentro de la noticia a causa del narcotráfico, de nuevo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalado por su inacción. Los hechos acaecidos esta pasada noche en la localidad gaditana, tres agentes de la Guardia Civil resultaron heridos leves tras una reyerta que se produjo en las instalaciones de la Comandancia del municipio entre dos clanes de narcotraficantes, ha vuelto a hacer saltar por los aires la paciencia de todos. Y también la del PP.

Fuentes populares consultadas por ESdiario han apuntado que "Marlaska sigue sin dimitir mientras los agentes de la Guardia Civil continúan padeciendo los efectos de la delincuencia en Barbate. Dos guardias asesinados y uno mutilado hace poco más de una semana y, hoy, tres agentes heridos en la sede de la Comandancia. La situación es insostenible y el Gobierno sigue mirando hacia otro lado". "Todo nuestro apoyo al Cuerpo y en especial a los heridos y a sus familias. No tienen el apoyo del Gobierno pero sí el del Partido Popular y el de la sociedad española", señalaban.

El Estado Mayor de la GC ha prohibido que los guardias participen en minutos de silencio por sus compañeros fallecidos en Barbate.

Pero como a la Policía Nacional no se lo han prohibido, este inspector se presentó ayer con sus hombres ante la Comandancia de Alicante. Valiente! 🇪🇸 pic.twitter.com/Fu2uSubFrg — Rafa Moreno 🇪🇸💚💙🇪🇸 (@RafaMor49) February 14, 2024

El PP exige que se tomen medidas de refuerzo en las costas gaditanas para frenar el narcotráfico y las actividades delictivas en la zona. "Nuestros agentes no pueden seguir estando a merced de la brutalidad del crimen organizado en las costas de Cádiz. Necesitan refuerzos materiales y refuerzos de personal. El Gobierno mantiene desprotegidos a los agentes mientras los delincuentes campan a sus anchas en la zona".

Ministro indigno

Para los populares, el gran culpable tiene nombre y apellidos. El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "El sacrificio de nuestros agentes merece otro ministro y otras políticas. No cambiar nada es deshonrar el esfuerzo de la Guardia Civil. Urgen refuerzos en materia de investigación judicial, un plan específico para la zona, y más agentes y mejor equipados", señalan.

Homenaje de los compañeros de la @ertzaintzaEJGV en la Comandancia de Intxaurrondo a los guardias civiles ASESINADOS por los narcos en Barbate.



ETERNAMENTE AGRADECIDOS !!



Estamos todos en el mismo barco. pic.twitter.com/OdTwfDFm1q — jusapol (@jusapol) February 12, 2024

"España no es digna de este presidente y la Guardia Civil no es digna de este ministro. El control sobre Marlaska será férreo en sede parlamentaria. Será reprobado en el Senado y puede que también en el Congreso. Y por más que quiera escapar de responder en las sesiones plenarias, no le haremos fácil la vida a un ministro cuya continuidad insulta a los españoles en general y a la Guardia Civil en particular. Y, más aún, después de prohibir a los agentes honrar con su silencio durante 60 segundos a sus compañeros y de aceptar que el PSOE prohíba homenajes en lugares como Pamplona o incluso en Cataluña", razonaban en Génova.