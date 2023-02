Lo que faltaba: un violador podría ser indemnizado por la ley del solo sí es sí

En Zaragoza se ha rebajado la pena de 7 años a 12 a un hombre que violó a una mujer de 55 años. De esos 12 ya ha estado en prisión 11 y habría que indemnizarlo al ser menor su condena.

Mientras PSOE y Podemos siguen intentando ponerse de acuerdo para encontrar una solución y reformar, evidentemente tarde, la chapuza de la ley del solo sí es sí, cada hora que pasa más agresores sexuales se ven beneficiados de la norma estrella de Irene Montero. Podrá ser una minoría de jueces los que aplican de esta manera su ley, pero esa minoría ya ha tenido que rebajar, basándose en la norma, las penas a casi 400 delincuentes sexuales.

De esos 400 casos ha salido a la luz uno que puede sentar un precedente. Se trata de un hombre encarcelado en Zaragoza por violar a una mujer de 55 años y que ha visto su pena rebajada de doce años hasta los siete en aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Según informa el Heraldo de Aragón, como lleva cumplidos casi esos doce años puede salir de prisión si no está cumpliendo pena por otra causa y, por lo tanto, debería ser indemnizado al ser ahora su condena menor.

El alcalde Jorge Azcón, indignado

Algo desde luego inadmisible y que el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha tildado de incalificable. El edil aragonés ha declarado a los medios que su indignación es absoluta porque en Zaragoza se pueda producir el primer caso de indemnización a un agresor sexual en aplicación de la mencionada ley: "Por desgracia nuestra ciudad puede ser el primer lugar de España en el que, con casi toda seguridad, haya que indemnizar con los impuestos de todos los zaragozanos y todos los españoles a un agresor sexual".

Azcón ha expresado que se trata de un "caso escalofriante" y, como es lógico, ha querido centrar las culpas y las miradas en Irene Montero y su ministerio de Igualdad: "No nos merecemos ni este Gobierno ni la ley que ha salido de este Gobierno, que indigna a cualquiera que tenga un mínimo de sentido común".

Además el alcalde zaragozano no entiende como la encargada de Igualdad y su equipo siguen estando en sus cargos. Precisamente este viernes la propia Irene Montero ha asegurado que pase lo que pase, no va a dimitir. Aguantará todo lo posible incluso si no alcanzan un acuerdo con sus socios del PSOE para la reforma inmediata de esta ley que pasará a la historia de nuestro país como una de las mayores chapuzas legales de la democracia.