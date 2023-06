Informe inédito de la tía de Luis Lorenzo: quedan muchas dudas sobre su muerte

ESdiario publica el informe de la Guardia Civil con las declaraciones de la primera cuidadora y su jefa que denuncian el infierno al que fue sometido la tía María Isabel.

“La impresión de que Isabel estaba desnutrida era clara. Que Isabel le dijo que no comía, que no le daban de comer”, esto figura en el informe de la Guardia Civil -con fecha del 23 de mayo del 2023-, al que este periódico ha tenido acceso en exclusiva, a raíz de la declaración de la cuidadora de María Isabel Suárez, la tía de Arantxa Palomino -la mujer del actor Luis Lorenzo-.

Informe de la Guardia Civil al que ESdiario ha accedido en exclusiva

En el momento del fallecimiento de María Isabel, ocurrido el 28 de junio de 2021, a sus 85 años, se planteó por parte de algunos familiares de la anciana la posibilidad de que la muerte no fuera natural. Algo que conllevó la solicitud de una autopsia. El examen post mortem concluyó que la causa del fallecimiento fue de naturaleza homicida. Específicamente, se determinó que la causa fue una intoxicación aguda por metales pesados, con niveles 200 veces superiores de cadmio y 20 veces superiores de manganeso en comparación con los niveles normales.

Un nuevo informe forense, más de un año después, asegura todo lo contario. La tía Isabel no fue envenenada. Así, de acuerdo con este último informe forense encargado por el juez a cargo de la investigación, se concluye que "no existen datos objetivos de intoxicación aguda por cadmio o manganeso".

Consecuentemente, este nuevo informe forense contradice la afirmación de la autopsia inicial pero, cabe destacar, no concluye la causa de la muerte. Es más, la Guardia Civil sigue teniendo una fuerte corazonada de que la tía Isabel no murió por causas naturales. De ahí que siga queriendo mantener vivo el caso con nuevos informes que está remitiendo al juez con los recientes hallazgos.

La primera cuidadora de la tía Isabel

El informe elaborado por el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil, al que ha accedido este periódico, pone encima de la mesa un nombre hasta ahora desconocido. Se trata de Otilia, la primera cuidadora de la tía Isabel cuyas declaraciones han abierto nuevos interrogantes y que reproducimos a continuación.

Los investigadores de la Guardia Civil han descubierto la existencia de esta primera asistente a raíz de mensajes que la familia de la anciana envió por WhatsApp.

Así, tras revisar los terminales móviles y las aplicaciones de mensajería, el informe de la Guardia Civil concluye que: “se infiere con claridad que además de los servicios asistenciales contratados con la empresa MASVIDA y la empresa FELIZVITA (ambas ya conocidas en la causa), hubo un contrato anterior con otra empresa llamada SER HOGAR SYSTEM, en los mismos términos de cuidados asistenciales. Se observa que, al menos a través de aplicación WhatsApp comienzan el servicio el día 30/04/2021 y se intenta formalizar el contrato el día 03/05/2021, aunque si bien no obran todas las firmas en el mismo. Parece que el servicio pudiese haber terminado el 10/05/2021”.

Informe de la Guardia Civil al que ESdiario ha tenido acceso

Pero los primeros servicios de cuidado de la tía Isabel duraron poco. Tal y como se plasma en el informe, “la coordinadora [de la cuidadora de la anciana] D°. Jackeline envía audio de Whastapp de fecha 10/05/2021 en el cual le dice a D°. Aránzazu [contratante de la cuidadora junto a Luis Lorenzo] que ha recibido aviso de D°.Otilia [la cuidadora]. En dicho audio, D°. Jackeline informa que no se ha podido hacer toda la tarea requerida por D°. Aránzazu, porque en 6 horas no daba tiempo, más habiendo niños y una señora mayor al cargo”.

Tal y como Otilia le explica a Jackeline, los trabajos asistenciales que Aránzazu y Luis Lorenzo -los contratantes- le piden que haga “no es el que estipulaba el contrato”. Además, Otilia comunica que “no quiere seguir trabajando en el domicilio”. Por su parte, Jackeline comunica a la familia de la tía Isabel “que en vista de los acontecimientos que llevan ocurriendo desde el primer día, la empresa tampoco quiere continuar con el servicio prestado a la familia”.

Así encontró a la anciana Isabel su primera cuidadora

En una reciente declaración, con fecha de 25 de abril del 2023 y remitida al Juzgado el 2 de junio, tomada por la Guardia Civil a la primera cuidadora -Otilia- de María Isabel, se explicita un supuesto maltrato al que Luis Lorenzo y su mujer Arantxa Palomino sometían a la anciana. Algo que viene a ratificar el calvario de la tía Isabel que el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil ya venía investigando desde hace más de un año.

Fragmento del informe de la Guardia Civil en el que se relata la declaración de Otilia

“Cuando la dicente [cuidadora] empezó a trabajar en el domicilio Isabel estaba alerta, se podía conversar con ella, aunque hablaba poco, solía estar con sueño. Que ella le decía que le daban cosas para dormir”.

“El estado que observó al inicio fue el que se mantuvo durante el tiempo que la dicente estuvo trabajando allí. Que tenía productos de limpieza, pero no había comida. Que Arantxa decía que era ella la que compraba la comida y que se lo daría a su tía, pero al dicente día tras día se encontraba la nevera vacía. Que la dicente un día preparó pasta para la señora y los niños y Arantxa se enfadó y le prohibió a la dicente dar de comer a Isabel. Que la impresión de que Isabel estaba desnutrida era clara. Que Isabel le dijo que no comía, que no le daban de comer”.

“Que Isabel dormía en la cama del niño pequeño. Que no era acorde a una persona como Isabel, que no entraba en la cama. Isabel le decía que la habían secuestrado, que no la dejaban irse, que la había cogido de Asturias engañada, en Semana Santa, la trajeron sin ropa, solo tenía una muda y unas braguitas y algo de tirantes. Que quería irse. Que Isabel le dijo que tenía hermanos y familia en Asturias y que no tenía hijos. Sin embargo, Arantxa le dijo que Isabel no tenía a nadie”.

“Que Isabel le dijo que tenía un teléfono, pero la cuidadora nunca le vio con tal teléfono. Que la cuidadora le prestó su teléfono para que Isabel llamase a su familia, pero ésta no recordaba el número. Cuando Arantxa se enteró de que le había prestado un teléfono a Isabel abroncó a la cuidadora y le dijo está totalmente prohibido que contacte con nadie, que solo la tiene a ella”.

“Que Isabel le dijo que Arantxa le había prohibido usar el baño, que la obligaba a bajar al sótano a hacer sus necesidades, siendo María Isabel quien se lo dijo. Que cuando se enteró de esto último la dicente llamó a Arantxa para explicarle esto y recriminarla. Si la dicente no la duchaba Isabel solía estar sucia, así que cuando estaban solas por la mañana, la cuidadora la duchaba a María Isabel aunque Arantxa no quisiese”.

“Isabel lloraba y le decía Oti, no sabes lo que me hace cuando tú no estás".

“Llegó a verle cardenales [moratones] algunos días que venía por las mañanas, que sospechó que pudiese haber sido golpeada. La cuidadora le preguntaba, pero Isabel no le confirmaba nada. No sabe si por miedo”.

“Pudo ver como Arantxa tenía malos modos verbales con Isabel. No presenció ninguna agresión física”.

“Avisó a la coordinadora Jackeline de lo que estaba pasando y avisó que si la situación no cambiaba dejaría de trabajar allí, hecho que también participó a Arantxa”.

“Ante esto Arantxa comenzó a amenazar a la cuidadora y le dijo que le iba a denunciar por maltratar a su tía y que ella era abogada”.

“Es opinión de la cuidadora que cuando Isabel estaba con Arantxa, se encontraba en una situación de abandono. Y que tanto Luis como Arantxa se identificaron como abogados ante la cuidadora. Que cuando dejó de trabajar en el domicilio no la pagaron por los servicios prestados. Que la cuidadora lamenta lo ocurrido y que debió haber avisado a alguien cuando María Isabel le dijo que había sido secuestrada”.

La declaración de la jefa de la cuidadora lo ratifica todo

Dos días después, el 27 de abril del 2023, la Guardia Civil tomó declaración de Jackelín, la jefa de Otilia y coordinadora de la sociedad franquiciada de Ser Horgar System. En tal declaración, se confirma la versión dada por la cuidadora de María Isabel. Concretamente, figura lo siguiente en el informe al que ESdiario ha tenido acceso:

“Otilia fue contratada para cuidar a Isabel, pero que desde el minuto uno la cargaron con otras tareas que no eran el cuidado de la señora. Otilia le dijo a la dicente [cuidadora] que no había nada de comer, solo unos pocos yogures. Que le expresó literalmente que era denigrante. También le expresó que la señora Isabel no tenía permitido entrar al aseo y le mandaban a los baños del sótano. Que le dijo que la señora estaba siempre adormilada. Que recuerda preguntarle a Otilia si la señora estaba tomando alguna pastilla y Otilia le dijo que ella no le había dado nada y que no había visto nada. Que la señora Isabel pedía ayuda a Otilia, que le decía que la habían traído de Asturias, que le querían sacar el dinero, que se quería marchar y le pedía ayuda a Otilia. Y Otilia le decía a María Isabel que no señora, que esto no puede ser así, que ¿cómo te van a hacer eso tus sobrinos?".

Informe de la Guardia Civil con la síntesis de la declaración de la jefa de la cuidadora

En el informe de la Guardia Civil se explicita claramente que la cuidadora y su jefa hablaron de este trato denigrante al que la familia de la anciana le sometía “llegando a valorar la dicente en acercarse a la Policía, porque era todo muy raro. Pero finalmente no fueron, porque pensaron que quizá estaba medicada o que estaba perdiendo facultades”.

“Arantxa se quejaba mucho del tema de la limpieza siempre, pero es que la función de Otilia solo era cuidar a Isabel y las horas que estaba en el domicilio podía limpiar algo puntual pero no podía dedicarse plenamente a otras labores que fuesen las contratadas, especialmente teniendo que hacerse cargo de también de los niños”.

Y que, por tanto, “Otilia le dijo [a su jefa] un día que no quería continuar el servicio y que la dicente compartió su parecer, ya que Arantxa ni siquiera había firmado los contratos”. Toda la situación laboral era, por tanto, “muy irregular y no quisieron problemas”.

Cuando comunicaron a la mujer de Luis Lorenzo por correo que querían dejar de trabajar en su casa, figura en el informe que “Arantxa empezó a amenazar por correo a la dicente con que era abogada. Arantxa comenzó a decirle que les iba a denunciar por mandar a la persona cuidadora sin contrato, a lo que la dicente le dijo que Otilia está precisamente esperando a que María Isabel y Arantxa firmen el contrato, que los que están retardando tal firma son la propia familia”.

Luis Lorenzo quería cambiar el testamento de la tía Isabel

No solo un trato vejatorio a la anciana María Isabel. Según un informe de la Guardia Civil con fecha del 23 de mayo del 2022 y con registro de entrada en el Juzgado de 2 de junio del 2023, hay evidentes pruebas de que el actor Luis Lorenzo trató de revocar el testamento de su tía política. Así lo explica el informe al que este periódico ha tenido acceso:

“A través del estudio de la evidencia Samsung SM-G955F, de la que se obtienen indicios suficientes de que es utilizado por D. Luis Lorenzo Crespo, se halla conversación con una persona que es identificada como D. Jorge Arcenegui, siendo el gestor del primero. En dicha conversación se evidencia que Luis Lorenzo Crespo tiene la intención de revocar el testamento de María Isabel para desheredar a los hermanos, porque si no Arantxa va a tardar en cobrar y manifestando también que a la anciana le queda poco”.

Informe de la Guardia Civil del 23 de mayo del 2022

Además, el actor y su gestor “también hablan del dinero a sacar de la cuenta de María Isabel, recomendando este gestor en sacar el dinero en cantidades de 2.500 euros”.

Tal y como detalla la Guardia Civil, “posteriormente se halla otra conversación entre los mismos en las que Luis Lorenzo Crespo dice que le han negado acceso a las imposiciones a plazo fijo en Caja Rural Asturias”.

Estas conversaciones se producen el día 26 y 27 de mayo de 2021, coincidiendo con el desplazamiento de Luis Lorenzo Crespo y Aránzazu Suárez Palomino a Asturias para intentar obtener el acceso a las imposiciones a plazo fijo de María Isabel y la negativa de la sucursal de Caja Rural Asturias a otorgar el acceso.

Igualmente, estas conversaciones, coinciden en tiempo con los extractos de 2.500 euros realizados el 27 y 28 mayo de 2021 de la cuenta de la tía Isabel.

En conclusión, la causa de la muerte de la anciana María Isabel todavía sigue sin esclarecerse. El último informe forense indica que no murió de envenenamiento. Pero la Guardia Civil tiene sólidas sospechas de que no fue una muerte natural; la investigación sigue en curso.