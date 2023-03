El colmo: PACMA aprovecha el 8M para comparar a las mujeres...¡con las vacas!

El partido animalista ha publicado en sus redes sociales un cartel bajo el lema "Ni opresoras ni oprimidas", lo que ha levantado ampollas en, principalmente, muchas mujeres.

Otro claro ejemplo de que los extremismos nunca son buenos, tal y como pudimos comprobar hace no mucho con la patinadora trans que inauguró el campeonato de Europa de patinaje sobre hielo. En este caso, la defensa a los animales llevado al extremo por PACMA, que con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha querido lanzar un mensaje reivindicador para nada acertado: comparar a las mujeres con las vacas.

Lo ha hecho a través de Twitter, con un cartel en el que se puede ver el rostro serio de una mujer en un lado y en el otro una vaca, con el titular "Ni oprimidas ni opresoras". A este titular añaden el texto "Por un feminismo sin distinción de especies". Además, ya en el texto del tuit, amplían su reclamación abogando "por un feminismo antiespecista, de todas y para todas, sin distinciones".

✊ ¡Ni oprimidas ni opresoras!



Luchamos por un feminismo antiespecista, de todas y para todas, sin distinciones 💜 #8M2023 pic.twitter.com/R5yupn1RrK — PACMA (@PartidoPACMA) March 8, 2023

El polémico cartel, como es lógico, no ha pasado desapercibido para los usuarios de esta red social, y en especial para las usuarias. Algunas de ellas no les ha gustado esta comparación que ha utilizado el partido animalista o consideran que utilizar el feminismo para otra causa diferente no es lo más adecuado.

Así lo han reflejado en los comentarios incluso personas que se aseguran ser simpatizantes de PACMA y les han hecho saber que han ido demasiado lejos.

Y cómo no podía ser de otra forma, otros tuiteros han tirado de humor para comentar lo que para muchos es un exceso por parte de PACMA. Si la intención era llamar la atención, objetivo conseguido. Si era para tomárselo en serio, no han logrado el mismo resultado y además han conseguido molestar a un buen número de mujeres que no están de acuerdo con esta visión del parido animalista.