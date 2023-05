¿Es legal que Bildu inscriba etarras? Un artículo de la Ley de Partidos, clave

Vox se agarra a este artículo de la Ley Orgánica 6/2002 del 27 de junio de ese año para intentar la ilegalización de Bildu tras conocerse que 44 etarras condenados forman parte de sus listas

En ninguna cabeza que esté en sus cabales cabe la idea de que llegue a formar parte del Gobierno de una localidad una persona que años atrás asesinó a uno de sus habitantes. Parece mentira. Irreal. Pues puede ocurrir no solo en un sitio sino en varios. En Legutiano, el etarra Agustín Muiños, alias 'Tinín', mató al dueño de un bar del mismo pueblo al que ahora se presenta como número 6 para las elecciones del 28-M. También pasa en Irún, donde como número 21 en las listas aparece Juan Ramón Rojo, que asesinó a una persona en esta localidad. Maruri Basagoiti mató a un Guardia Civil en Ciérvana, donde también opta ahora a un cargo público.

En total son 44 los condenados por pertenecer a la banda terrorista ETA los que forman parte de esas listas de EH Bildu. Siete de ellos por delitos de sangre. Una auténtica barbaridad que es incomprensible que parezca legal. Sin embargo, un vacío en las normas puede ser el causante de algo tan inimaginable. Políticas como la ministra de Igualdad Irene Montero o la presidenta navarra María Chivite no han condenado que esto suceda y han querido "hacerse las suecas" alegando que es estrictamente legal. En el caso de la primera, añadiendo que "cada uno presenta los candidatos que quiere".

Ciertamente (y tristemente) a día de hoy es legal. Los herederos de la banda terrorista se apoyan en el supuesto arrepentimiento. En ese concepto está la clave. Así se refleja en el punto 3.c del artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002 del 27 de junio, conocida también como Ley de Partidos. En ese apartado, referente a los motivos para que un partido político sea declarado ilegal, establece lo siguiente.

Apartado 3.C del artículo 9 de la Ley Orga´nica 6/2002 sobre la ilegalidad de los partidos políticos

"Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas". Por lo tanto, si dicen estar arrepentidos. Eso sí, nada de pedir perdón. Solo con un puñado de palabras, ya sean sinceras o no, problema resuelto. Un arrepentimiento que desde luego no muestran por ejemplo a la hora de inscribirse, ya que lo hacen con el mote que tenían en ETA.

Por otro lado, otro aspecto a tener en cuenta y que agranda este vacío legal al que se acogen los de Arnaldo Otegi es que el grupo terrorista ya no existe legalmente. Por ello, los puntos que acompañan al ya expuesto quedan sin aplicación. Por lo tanto, técnica y legalmente hablando, no se puede mostrar vinculación actual con la banda aunque compartan las mismas ideas de por entonces.

Diferentes puntos incluidos en el artículo 9 de la Ley Orga´nica 6/2002 sobre la ilegalidad de los partidos políticos

La única forma de declarar ilegal a partidos como Bildu sería cambiando la normativa, es decir, que depende del Gobierno. Desde luego, una opción que se descarta ahora mismo porque Pedro Sánchez valora y mucho el apoyo que le dan los filoetarras para sacar adelante sus medidas y seguir en el poder. Llama la atención el último punto, que habla de "homenajer o distinguir" a quienes cometen acciones terroristas". Esto si es ilegal y lo hacen los abertzales de manera impune. Son numerosos los ejemplos de homenajes a presos de ETA. Uno de los últimos y más sonados, los de las cenas de Navidad.

Vox presenta un recurso para declarar ilegal a Bildu

En medio de la polémica, Vox ha decidido registrar en el Congreso, en virtud precisamente de esta Ley de Partidos, una iniciativa para pedir la ilegalización de EH Bildu a raíz de estos 44 "terroristas" que van en sus listas del País Vasco. Hay que recordar que su líder, Santiago Abascal, vivió sus inicios políticos en Llodio, donde bien temprano recibió amenazas por parte de la banda terrorista. Tanto él como su familia.

Un joven Santiago Abascal en el ayuntamiento de Lloido, donde fue concejal

También se mostró bastante contundente al respecto su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, el día que se conocíó la noticia.

Iván Espinosa de los Monteros:

«VOX tenía razón, aunque quizás nos habíamos quedado cortos cuando decíamos que eran filoetarras; realmente los de BILDU son etarras».

@ivanedlm 👏🏼 pic.twitter.com/MoEKD2V0OR — Edgar ✞🇪🇦 (@Edgar___es) May 10, 2023

Para Vox esta ley de Partidos no admite dudas y hace alusión a varios de esos apartados del artículo 9. Por ejemplo, en el que se declara que los promotores de una formación política no pueden haber sido condenados penalmente por delitos como terrorismo o en el referente al apoyo expreso o tácito al mismo. Desde la formación de Abascal apuntan que ilegalizar Bildu es un deber moral y un compromiso de defensa para las víctimas del terrorismo.