El sorprendido Gobierno maniobra para inhabilitar de inmediato a Rubiales

Víctor Francos, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), anunció este viernes su compromiso de utilizar "todos los recursos a su disposición" para tomar las medidas adecuadas en respuesta a la situación involucrando a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Esto surge después de que Rubiales confirmara que no renunciará a su cargo a pesar de las presiones que ha enfrentado debido a un incidente en el que besó a la jugadora Jenni Hermoso sin su consentimiento, hecho negado por el dirigente federativo.

"Desde este punto en adelante, he decidido activar todas las herramientas disponibles dentro del CSD para tomar las medidas pertinentes a nuestro alcance, lo cual incluye examinar las acusaciones y analizar la situación", anunció Francos durante su participación en el programa de radio Hoy por hoy de la cadena SER.

Aunque aún no han recibido el informe oficial de la RFEF sobre el incidente, el secretario de Estado para el Deporte confirmó que esto no retrasará sus acciones y que procederán con el proceso de todas maneras. "Puedo confirmar que presentaremos una denuncia por una falta muy grave; y si se nos pide, procederemos con la suspensión", afirmó.

Francos expresó su sorpresa ante la postura de Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, y enfatizó que ofrecerá una conferencia de prensa el mismo viernes para detallar los siguientes pasos que tomará el CSD. "Vamos a seguir el protocolo que nos brinda el Tribunal Administrativo del Deporte para proceder", concluyó Francos.

La toma de medidas contra Luis Rubiales podría ser inmediata. “Si el TAD se reúne a las cinco de la madrugada, a las cinco y diez el CSD se pronunciará”, aseguró Francos, que aseguró que el Gobierno no habló con Rubiales para exigirle la dimisión: “No, porque no es misión nuestra, entre otras cosas porque de hacerlo no seríamos competentes en el proceso que empieza hoy. Ha habido contactos con su gente para hicieran lo que tenían que hacer”.

Respecto a que el CSD hubiera puesto en marcha el procedimiento aunque hubiera presentado la dimisión, Francos precisó: “Hay una diferencia. Si no está en el cargo, en la tramitación no se valoraría si merece o no la suspensión, pero este no es el caso al decidir que continúa”.

El que también ha tomado partido ha sido el propio Rubiales quien, en la Asamblea de la Federación, ha asegurado que tomará las medidas legales que sean necesarias en el caso de que se produzca la inhabilitación a la que aspira el Consejo Superior de Deportes.