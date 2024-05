Lo que faltaba: el sanchismo critica ahora a Milei... ¡por ir en avión privado!

La izquierda mediática echa en cara al presidente argentino que se cruce el océano en avión cuando el líder del PSOE coge el Falcon para hacer viajes de 20 minutos.

La tensión diplomática entre España y Argentina, lejos de ir a mejor, aumenta día a día. Al PSOE le ha caído del cielo -y nunca mejor dicho- el viaje de Javier Milei a nuestro país para participar en el acto de Vox de este domingo en el Palacio Vistalegre y su ataque frontal, directo y sin miramientos a Pedro Sánchez mediante las fuertes acusaciones hacia su esposa, Begoña Gómez.

Tanto el sanchismo a nivel político como a nivel mediático van a estirar el chicle de los ataques al Gobierno por parte de Milei hasta el máximo, intentando sacar de donde no lo hay. Por ejemplo, con la última “acusación” al máximo dirigente argentino que prendió un fuego difícil de apagar durante su intervención en el acto de Vox en Madrid. Un Milei que, por cierto, este martes ha seguido también con su guerra abierta contra Sánchez.

Esa última acusación de la denominada izquierda mediática a Milei es que vino a España desde Argentina… en avión privado. De esto se ha quejado en sus redes sociales por ejemplo el periodista Alán Barroso, sanchista de pro. El también colaborador de televisión critica al político de ‘La Libertad Avanza’ por “venir a España con un avión pagado por los impuestos de los argentinos”.

Milei dice que los impuestos son un robo, pero viene a España con un avión pagado por los impuestos de los argentinos, apoya a Abascal que lleva toda la vida viviendo de chiringuitos y utiliza su altavoz para difundir bulos sobre el presidente de España. Hipócritas y mentirosos. https://t.co/xnEiMiJnI5 — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) May 19, 2024

Como era de esperar, han sido muchos los usuarios que han respondido a su publicación recordando que los defensores de Pedro Sánchez no son los más indicados para hablar de viajes innecesarios en avión. Aunque en este caso desde luego que lo era. Los que no lo son son los de un presidente del Gobierno de España que se monta en el Falcon para hacer viajes de 20 minutos por no hacer una hora y media en tren o en coche.