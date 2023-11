El Gobierno usa la Moncloa para desprestigiar a Ayuso y a la Eurocámara

La nueva portavoz, Pilar Alegría, monta un mitin tras el Consejo de Ministros contra la presidenta de Madrid y desprecia al Parlamento Europeo: "fueron tres y el de la guitarra"

La nueva ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, parece que ha confundido la sala de Moncloa de las ruedas de prensa con la de la sede de Ferraz del PSOE donde hasta hace poco era la portavoz del partido. Pilar Alegría, en su segunda rueda tras un Consejo de Ministros, no ha cambiado el tono de su antecesora Isabel Rodríguez -acostumbrado a transmitir mensajes de partido- y ha utilizado su comparecencia para lanzar todo tipo de ataques a Isabel Díaz Ayuso, a Miguel Tellado, a Feijóo y hasta al Parlamento Europeo.

Pilar Alegría ha hecho uso del atril de Moncloa en unas declaraciones más propias de un mitin del PSOE que de un Consejo de Ministros para desprestigiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras criticar ésta el nuevo plan del Tajo que puede recortar agua a Madrid o su falta de invitación a la inauguración del AVE Madrid-Asturias.

Pilar Alegría ha acusado a Ayuso "de querer ocupar espacio mediático", niega que el Gobierno la haya vetado y defiende que ha seguido siempre el mismo criterio para invitar, y ha atacado a la presidenta de la Comunidad de Madrid indicándole que “centre su tiempo en explicar sus políticas a los madrileños y no a base de ocurrencias”.

"Seguramente los madrileños también deberían conocer y recibir explicaciones de por qué Ayuso ha subido en el precio de los comedores escolares, por qué se ha derogado la Ley LGTBI -algo falso, no se ha derogado, sólo reformado- o por qué se siguen incrementando las listas de esperas sanitarias". "Más gestión y menos ocurrencias", ha subrayado Pilar Alegría contra Ayuso desde Moncloa.

#EnDirecto | El Gobierno entiende que Ayuso "quiera ocupar espacio mediático", niega que la haya vetado y le invita a que "centre su tiempo" en explicar "por qué deroga leyes LGTBI o por qué suben las listas de espera sanitarias": "Más gestión y menos ocurrencias" pic.twitter.com/CD0o6PWyzY — Europa Press (@europapress) November 28, 2023

No sólo Isabel Díaz Ayuso ha sido el blanco del mitin de Pilar Alegría desde Moncloa, que también ha disparado contra el nuevo portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que tras felicitarle por su nombramiento, le ha acusado de “decir exabruptos” y a Ayuso de “decir insultos soeces” y se ha preguntado si “¿esos son los valores que queremos transmitir a nuestros hijos? El Gobierno no va a ir por esa senda. No es nuestro estilo. No vamos a alimentar a la sociedad con esa fruta podrida”.

Y por aún quedaba alguien por desprestigiar, la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez ha disparado hasta contra el Parlamento Europeo y el debate que realizó sobre la ley de amnistía, indicando que en ese debate “estaban tres y el de la guitarra”, en un gesto de absoluto desprecio.