La imagen de España de nuevo por los suelos gracias a Sánchez y Begoña

Los titulares de la prensa internacional se hacen eco de la noticia sobre la mujer del presidente del Gobierno, que tendrá que acudir a declarar como investigada el próximo 5 de julio.

La bomba saltaba en la mañana de este martes: Begoña Gómez tendrá que sentarse en el banquillo para declarar por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Algo inédito a nivel europeo. La noticia no ha tenido solamente una gran relevancia a nivel nacional, sino que han sido muchos los medios internacionales los que se han hecho eco de la misma.

Desde luego, una mala noticia no solo para Pedro Sánchez y su imagen como gobernante, sino también para España como país de cara al exterior, ya que como decimos se trata de un asunto nunca antes visto en un dirigente europeo. La corrupción cerca al PSOE y eso repercute a nivel internacional. Además, las últimas decisiones del Ejecutivo 'sanchista' respecto a esta parcela -la de la política internacional- tampoco han ayudado a mejorar una imagen denostada de un tiempo a esta parte y que, con la citación a declarar para Begoña Gómez, desde luego no va a mejor.

Estos son algunos de los titulares sobre el tema en diferentes medios de comunicación a lo largo y ancho del planeta: desde el Reino Unido, Italia y Francia, hasta países de latinoamérica como Argentina, Colombia, Uruguay o Brasil.

Reuters: Spanish court summons PM Sanchez's wife over corruption allegations

-Un tribunal español cita a la esposa del presidente Sánchez por acusaciones de corrupción.

ABC News y Associated Press: Spanish court summons prime minister’s wife in corruption probe. Government denounces smear campaign

-Un tribunal español cita a la esposa del primer ministro por una investigación de corrupción. Gobierno denuncia campaña de desprestigio.

Washington Times: Spanish court summons the prime minister’s wife for questioning in a corruption probe

-Un tribunal español cita a la esposa del primer ministro para interrogarla en una investigación por corrupción.

Le parisien: L’épouse de Pedro Sánchez comparaîtra devant un juge dans une enquête pour corruption

-La esposa de Pedro Sánchez comparecerá ante un juez en una investigación por corrupción.

Le Figaro: L'épouse de Pedro Sánchez comparaîtra le 5 juillet devant un juge dans l’enquête pour corruption qui la vise

-La esposa de Pedro Sánchez comparecerá el 5 de julio ante un juez en la investigación por corrupción en su contra.

RAI: La moglie del premier Pedro Sanchez chiamata a testimoniare come indagata

-La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamada a declarar como sospechosa

La Repubblica: Il giudice convoca Begoña Gómez, moglie del premier Sánchez, indagata per corruzione

-El juez cita a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, investigada por corrupción

CNN Brasil: Tribunal da Espanha convoca mulher de premiê por causa de denúncia de corrupção

La República (Colombia): Juez llama a declarar a Begona Gómez en su investigación por tráfico de influencias.

La Nación (Argentina): Un tribunal español llama a declarar como investigada a la esposa de Pedro Sánchez el 5 de julio.

Clarín (Argentina): España: la Justicia llama a declarar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez “investigada” por corrupción.

El observador (Uruguay): De qué se acusa a Begoña Gómez: la esposa de Pedro Sánchez que quedó en el centro de su cruce con Javier Milei.

Diario Las Américas (EE.UU): Justicia española cita a esposa de Pedro Sánchez por caso de corrupción.