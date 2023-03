Las prioridades de Podemos: proteger y regularizar el cannabis no psicoactivo

Con el apoyo de ERC y Bildu, llevan a una Comisión del Congreso el debate para intentar proteger a los que cultivan y comercializan esta sustancia e igualar la normativa al resto de la UE.

A pesar de que todos los focos están apuntando al Congreso de los Diputados por el debate de la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez, la actividad no para y se siguen produciendo a la par Comisiones en diferentes campos. De hecho, este miércoles se debate en la Comisión de Agricultura en el Congreso una propuesta de Unidas Podemos, ERC y Bildu que puede llamar la atención: la regulación de la normativa respecto al cannabis no psicoactivo.

Este tipo de sustancia, también conocida como cáñamo industrial, es aquella que cuyo porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC), la droga euforizante, es inferior al 1%. Se debate no su legalidad si no su regulación en España, ya que el cultivo y producción de cannabis en nuestro país es totalmente legal siempre y cuando no se supere un máximo del 0,2% de THC.

La razón que esgrimen desde el socio principal del Gobierno y desde los partidos independentistas: ofrecer seguridad jurídica a los productores y comercializadores de esta droga para que no queden desprotegidos respecto al resto de países europeos. En los últimos años, ha aumentado considerablemente la comercialización, especialmente del denominado CBD, en toda Europa de productos derivados del cáñamo con valores reducidos de THC, conocidos comúnmente como cannabis no psicoactivo.

Un agricultor y comercializador de marihuana legal en Italia

Por ello, desde estas tres formaciones defienden que mantener un "enfoque restrictivo y contrario" a la realidad regulatoria de la Unión Europea relega a los comercializadores españoles a una situación de atraso e inseguridad jurídica respecto al resto.

PP y PSOE votaron en contra

La iniciativa se debatirá apenas un mes después de que el Congreso tumbara una proposición de ley de ERC para regular el cannabis de forma integral. PSOE y PP votaron en contra de tomar en consideración la propuesta, mientras que Unidas Podemos votó a favor.

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso, Lucía Muñoz

Y es que, la pretensión de Unidas Podemos, ERC y Bildu es aprobar una norma estatal que regule todos los aspectos que afectan a las actividades del ciclo de producción de este cannabis no psicoactivo, así como legislaciones autonómicas en materia de agricultura, desarrollando las directivas europeas para el cultivo de cáñamo industrial de una manera más precisa.

Los delincuentes se aprovechan

De esta situación de legalidad del cannabis con un THC inferior al 2% se aprovechan los delincuentes y traficantes para cultivar esta droga con un porcentaje de esta sustancia superior. Lo hacen camuflando en cultivos aparentemente legales de este cáñamo industrial cannabis con niveles superiores para después comercializarlo en el mercado negro.