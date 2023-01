Vox: revisar el pacto con el PP en Castilla y León sí, romper la coalición no

"Quiero ser positivo, quiero creer que en el PP son gente de palabra, porque han firmado un acuerdo, han firmado un protocolo y lo llevarán a término", ha sostenido al ser preguntado por qué pasaría si no se aplica el protocolo. Garriga ha ido un paso más allá afirmando que "el consejero de Sanidad emitirá la orden en los próximos días", matizando que este protocolo servirá para dar información a las mujeres embarazadas y que el cambio de opinión sobre su embarazo dependerá exclusivamente de ellas.

🗳️🇪🇸 @Igarrigavaz sobre las acciones de VOX en el Gobierno de Castilla y León:



"Por fin hay una formación política que está cumpliendo en las instituciones lo que prometía en campaña electoral". pic.twitter.com/kKnfdlhHOL — G.P. de VOX en Cataluña (@VOX_Cataluna) January 17, 2023

Espinosa de los Monteros rectifica pero defiende a su partido

Poco después de estas declaraciones el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha matizado que revisar el pacto de Gobierno con el PP en Castilla y León es algo normal entre socios de coalición y no implica necesariamente romper el Ejecutivo autonómico.

"Revisar el pacto y romper el Gobierno son cosas distintas", ha precisado Espinosa de los Monteros desde el Congreso, donde ha aclarado que Vox evalúa "constantemente" este acuerdo y su grado de cumplimiento, algo que "no es novedad".

Eso sí, ha defendido a su vicepresidente y su formación con toda esta polémica sobre las medidas provida. Primero, ha asegurado que García-Gallardo no se inventó nada y después ha defendido las medidas tal y como las comunicó el vicepresidente de la Junta, ya que fue lo que se firmó. Precisamente este asunto se lo ha echado en cara a los populares, a los que han criticado por "firmar cosas y después echarse atrás y desdecirse".

📺 TV en DIRECTO | Espinosa de los Monteros (Vox) critica al presidente Mañueco: "El que ha quedado desautorizado, es él [...]. Espero que el protocolo se apruebe tal y como está, porque está por escrito" https://t.co/dHFUmNqIw2 pic.twitter.com/fMt12GvbWi — EL PAÍS (@el_pais) January 17, 2023

🔴 El portavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros defiende el protocolo antiaborto de Castilla y León con estas palabras: "¿De verdad ustedes creen que están en posición de decir a las mujeres lo que tienen que decidir por su cuenta?".#AbortoVoxARV ▶️ https://t.co/VnnWJZYrLt pic.twitter.com/j7Cjxm1s5d — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) January 17, 2023

El PP tajante: no se va a variar el protocolo de abortos en CyL

Como era de esperar, desde el Partido Popular también han hablado sobre el tema, dejando claro que no van a cambiar de opinión. Ha sido su vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado, quien ha afirmado que el protocolo de abortos en Castilla y León "no se va a variar", en línea con lo anunciado por Alfonso Fernández Mañueco. Eso sí, ha expresado su deseo de que toda esta polémica no ponga en peligro el pacto entre ambas fuerzas políticas.

A pesar de esto último, ha culpado a VOX de abrir una "polémica estéril" a la que se han sumado el PSOE y el Gobierno para "tapar sus problemas", y es que cree que a Pedro Sánchez le interesa alargar esta cuestión porque padece una "crisis de credibilidad" tras la reforma del delito de sedición y la 'ley del solo sí es sí'.

Sobre futuros pactos electorales con los de Abascal ha apuntado que 2023 es un año electoral en ayuntamientos, la mayoría de las comunidades y las Cortes y el objetivo del PP es "salir a ganar y gobernar y no depender de nadie más".