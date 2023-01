Claro mensaje del PP a Vox en Castilla y León: "Si se quieren ir, que se vayan"

La dirección del PP insiste en que no habrá protocolo antiaborto mientras que desde el partido de Abascal siguen afirmando que se "pactó" a la hora de formar gobierno y exigen que se cumpla.

Una semana ha pasado de la rueda de prensa que ha puesto en la cuerda floja la coalición de Gobierno en Castilla y León entre el PP y Vox. El vicepresidente Juan García-Gallardo estaba abriendo en ese momento sin darse cuenta una herida que todavía parece lejos de cicatrizar al anunciar unas medidas antiaborto en principio consensuadas con los populares (de hecho agradeció abiertamente la actitud ante las mismas del Consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez).

Obligar a los médicos a ofrecer a todas las embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del feto o verlo en una ecografía 4D son dos de las principales medidas que poco después tumbó el presidente regional Alfonso Fernández Mañueco, asegurando que el protocolo se mantendría como está.

La mecha se encendió y esta semana el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, amenazó con que su formación abandonaría la coalición si no se cumplía con lo acordado. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, trataba de rebajas el tono aclarando que en ningún caso iba a suponer el fin de la coalición. Eso sí, siguiendo con la defensa de su vicepresidente en Castilla y León y de las medidas provida.

Pues bien, estas palabras parecen no haber amedrentado al Partido Popular. Fuentes de la cúpula del PP han trasladado a Europa Press el siguiente mensaje: "Si se quieren ir del Gobierno de Castilla y León, que se vayan". En 'Génova' no ocultan su malestar ante el hecho de que estos últimos cinco días el foco mediático esté centrado en el conflicto de Castilla y León. La polémica se ha convertido en el principal argumento de ataque por parte del socialismo y lo exprimirán hasta el final.

Decisiones en manos de Mañueco

Estas mismas fuentes tienen claro que no habrá protocolo antiaborto y así lo ha reiterado en las últimas horas Alberto Núñez Feijóo. El líder de los populares habla de un protocolo inexistente y por lo tanto, el requerimiento por parte de Pedro Sánchez no tiene sentido: "Ese protocolo no existe. El requerimiento es una manipulación burda de los hechos. Conviene no jugar con si una CCAA cumple o no la Constitución, cuando hay otras que están disminuyendo los compromisos constitucionales con el visto bueno del Gobierno, en temas lingüísticos, de integridad territorial, de referéndums, de delitos de sedición o malversación de fondos públicos".

Sobre la posibilidad de que se rompa ese Gobierno de coalición en CyL y si es posible el cese del vicepresidente, en 'Génova' señalan que cualquier decisión en este sentido corresponde a Mañueco, pero no creen que el presidente de la Junta de Castilla y León vaya a dar semejante paso, máxime cuando ese Ejecutivo regional está funcionando, añaden fuentes próximas a Feijóo.

En este sentido, desde la cúpula del PP recalcan que, a diferencia de lo que ocurre con el Gobierno de Pedro Sánchez, en Castilla y León la agenda "no está sometida a lo que dice Vox".

Espinosa de los Monteros avisa: "Tienen que cumplir su palabra"

Este mismo jueves el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que ha vuelto a incidir en que no han trasladado "en ningún momento" que se planteen romper el Gobierno en Castilla y León, llegando a asegurar que siguen en conversaciones con sus socios para sacar adelante el protocolo sobre el aborto.

Iván Espinosa, sobre Castilla y León: "No hemos dicho en ningún momento que nos planteamos romper el Gobierno. Estamos esperando a que aquello que se acordó se plasme en un escrito" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHEspinosadelosMonteros pic.twitter.com/ypAISSwWP5 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 19, 2023

En una entrevista en TVE, Espinosa ha reclamado a los populares que se refleje lo que se acordó "sin ningún tipo de polémica" y ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por alardear de "inmiscuirse" en las decisiones de los gobiernos autonómicos pero no hacerlo realmente.

"Dice constantemente que él deja hacer a los presidentes autonómicos, que él no se inmiscuye en los gobiernos autonómicos y, sin embargo, está todo el día dando instrucción", ha criticado a renglón seguido, a la par que ha pronosticado que si Génova no hubiera entrado en la polémica esto hubiera sido un "pequeño rifirrafe entre la izquierda mediática que hubiera pasado el fin de semana".

Iván Espinosa: "El PP dijo ayer que se abría a pactar con el PSOE y el PSOE que les dejaría gobernar. Si eso es lo que quieren, háganlo. Nosotros cumplimos las cosas que pactamos y nos gustaría que el PP hiciera lo mismo" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHEspinosadelosMonteros pic.twitter.com/QPPztuEfF2 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 19, 2023

Para concluir, ha lamentado que esta polémica se haya alargado "innecesariamente" y que el PP tenga "miedo" a que les critiquen desde la izquierda. Además, ha asegurado que no tienen una fecha límite, pero confían en que "esto se ponga en marcha, que cumplan con su palabra y con su palabra escrita". En el caso contrario, ha avisado que reevaluarán cómo se llaga a los pactos con los de Feijóo.