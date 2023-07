La humillación total de Sumar a Montero, Belarra e Iglesias incendia Podemos

El último acto de Yolanda Díaz sobre feminismo en la campaña del 23J veta a la ministra de Igualdad: desde la formación morada replican: “Eso no es feminismo integrador”

El gran acto sobre feminismos del Sumar de Yolanda Díaz, una de las citas claves de la campaña de la vicepresidenta y que según la formación reunió a 500 mujeres en el Teatro Pavón de Madrid, era más bien noticia no por el qué, sino por el quién. No tanto por el mensaje a lanzar sino por las presencias y las ausencias.

Y así fue. Yolanda Díaz usó su gran acto de feminismo para dejar patente lo que lleva haciendo toda la campaña: borrar todo rastro de las dirigentes históricas de Podemos. No es que ya no fuera la defenestrada ministra de Igualdad, Irene Montero -fuera de las listas de Sumar pero que sigue siendo ministra-, es que no fue nadie ni se dio la palabra a ninguna mujer del núcleo de Podemos o del Gobierno.

Así, tampoco estuvo en el escenario la ministra Ione Belarra pese a ser la secretaria general de Podemos y la número 5 de la lista de Sumar por Madrid, ni la secretaria de Estado y número 4 por Barcelona, Lilith Verstringe, ni la dos de Montero, Ángela Rodríguez Pam, ni la secretaria de Estado contra la violencia de género, Victoria Rosell.

En su lugar, Yolanda Díaz prefirió rodearse de Clara Serra, su nuevo fichaje y portavoz de feminismo Elizabeth Duval -fichaje polémico al ser transexual y representante de mujeres-, Mafe Carrascal, Carolina Elías y la actriz Anabel Alonso. Desde el Teatro Pavón, la candidata de Sumar defendió “que Sumar no propone un feminismo de trincheras, sino un feminismo transformador”.

Pero este mensaje no pasó desapercibido entre los más fieles de Podemos, que recordaron a Yolanda Díaz las ausencias: “sin Irene Montero, vuestro discurso está vacío. Pero lo peor no es el veto, que ya nos indica cosas sobre lo que sois, sino que renunciáis a pelear más allá de lo que los amigos de Pedro Sánchez os permiten”.